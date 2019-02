Top 14 : Toulouse frappe un grand coup au Racing 92 (29-34)

Toulouse, France

La victoire était capitale pour le Racing 92, 8e du Top 14 en quête du top 6. Moins importante pour le Stade Toulousain, deuxième du championnat qui se présentait avec une équipe largement remaniée. Mais c'est bien Toulouse qui repart avec les quatre points (29-34), la première place du Top 14 en prime.

Russell victime d'une commotion cérébrale

Quel match de fou nous ont offert le Racing 92 et le Stade Toulousain ! Huit essais et un rythme dingue pendant 80 minutes ! Pourtant sans ses six internationaux et leur capitaine Julien Marchand blessé, les Rouge et Noir ne se sont pas démontés et sont allés chercher crânement les points à Paris, à l'image d'une superbe action menée par Cheslin Kolbe et conclue par Lucas Tauzin (32') pour le troisième essai du Stade.

Ils ont su être plus disciplinés que les Parisiens, handicapés par la sortie prématurée de leur ouvreur Finn Russell, victime d'une commotion cérébrale. L'Écossais pourrait être absent lors du troisième match du Tournoi des Six Nations face au XV de France samedi prochain.

Toulouse en mode patron

Passée l'heure de jeu, les Parisiens ont profité de la fatigue des Toulousains pour revenir petit à petit (essais à la 64' et à la 72'), et installer enfin un peu de suspense dans les dernières minutes du temps réglementaire. Mais Toulouse avait suffisamment fait le break en première mi-temps pour l'emporter.

Avec cette quatrième victoire consécutive, Toulouse redevient leader du Top 14. Le Racing se contente d'un bonus défensif et de la 8e place au classement. Prochain match du Stade à Ernest-Wallon face à Montpellier.