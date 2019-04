Top 14 : Toulouse bat Clermont et se qualifie pour les phases finales (47-44)

Toulouse, France

Les deux équipes ont couru après le score pendant 80 minutes. Mais c'est Toulouse qui a gagné ce bras de fer (47-44). Au terme d'un très gros match, le Stade est sûr de participer aux phases finales du Top 14.

Une victoire dans la douleur

10 essais, trois cartons jaunes, des actions de haute volée, les deux équipes ont délivré une performance de haut vol ce dimanche 14 avril au Stadium. Toulouse reste solide leader avec 80 points au compteur, à 9 points de l'ASM, qui repart en Auvergne avec le bonus défensif.

Les réactions

"C'est la frustration qui domine, on a vu qu'il y avait de la place cet après-midi, résume le troisième ligne auvergnat Damien Chouly. On savait qu'il y allait avoir du jeu, malheureusement il n'y a qu'un seul vainqueur et ce n'est pas Clermont."

"T'es onze points devant à 10 minutes de la fin, confirme Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM. On se contente du bonus défensif, on s'était mis en position de ramener plus mais on va s'en contenter."

Le film du match et la réaction des Toulousains à suivre...