Top 14. Toulouse-Castres : un derby, deux dynamiques

Sans bruit mais pas sans enjeu. Ce derby entre Toulouse et Castres samedi après-midi à Ernest-Wallon (15h15 sur France Bleu Occitanie) se jouera bien sûr à huis clos. Entre deux équipes dont les dynamiques sont bien différentes.

Des tauliers de retour à Toulouse

Le Stade Toulousain (3e avec 18 points), à la peine en cette période internationale, reste sur deux défaites de rang sans marquer le moindre point de bonus défensif (LOU et Stade Français). Bonne nouvelle côté rouge et noir : les retours de Maxime Médard, Yoann Huget, Jerome Kaino ou encore Alexi Balès.

La décla de Clément Poitrenaud (Toulouse) : "Castres doit forcément avoir quelques idées derrière la tête et la ferme intention de venir nous contrarier une nouvelle fois ici. C'est une équipe qui sait jouer ce genre de match à l'extérieur, qui a tendance à parfois nous faire déjouer. C'est une équipe dans une bonne dynamique, contrairement à nous donc on attend tous une réaction en terme d'investissement et d'intensité."

Castres a lancé sa saison

Du côté des Tarnais, on est revigoré par la victoire à Pierre-Fabre la semaine passée face au Racing 92. Le sale épisode Covid-19 est maintenant derrière les hommes de Mauricio Reggiardo qui aimeraient faire un coup à Toulouse pour sortir des tréfonds du classement (13e avec 8 points mais seulement cinq matches joués soit deux de mois que le Stade Toulousain).

La décla de Loïc Jacquet (Castres) : "C'est un derby. Cela fait partie de ces matches qui ont une saveur particulière. C'est génial à jouer. Il faut se dire que tous les gens qu'on ne voit pas, ils sont derrière nous. On sait qu'en ce moment c'est dur pour eux, ils ont mis de l'argent pour payer leur abonnement, pour suivre les matches, et nous aujourd'hui, malheureusement, on joue dans ce stade mais sans eux. Cela nous fait de la peine de voir qu'on les prive de leur bonheur, de leur passion. On va penser à eux très fort et on va essayer de les rendre fiers de nous."

Ernest-Wallon à huis clos

Pour la première fois de la saison, le Stade Toulousain va jouer dans un stade Ernest-Wallon à huis clos. Jusque là, on avait eu droit à une jauge à 5.000 puis 1.000 spectateurs avant les dernières annonces du gouvernement.

Les compos