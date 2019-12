Top 14 - Toulouse concède un nul frustrant face à Toulon (13-13)

Toulouse, France

C'est le premier nul pour les Toulousains cette saison. Les Rouge et Noir accrochés par Toulon (13-13), ce dimanche 29 décembre dans un Stadium plein à craquer. Leur série de 7 victoires d'affilée (toutes compétitions confondues) s'arrête donc là. Les hommes d'Ugo Mola qui restent donc à la 4ème place du Top 14, derrière le RCT (3ème).

Le film du match

Malgré une grosse entame toulonnaise, c'est Toulouse qui ouvre le score grâce au pied de l'arrière Thomas Ramos (12ème), suivi de près par Sébastien Bézy, qui part tout seul après une magnifique feinte de passe et file aplatir le premier essai de la rencontre (14ème). Des Toulousains peu inspirés malgré les quelques éclairs de Ramos qui sème le trouble dans le défense varoise sans parvenir à concrétiser. Le RCT part lui aussi plusieurs fois à l'assaut de l'en-but toulousain mais le Stade, bien en place en défense, reste hermétique et rentre aux vestiaires sur le score de 10-0.

Les Rouge et Noir repartent fort en attaque et mettent au supplice la défense toulonnaise dès le coup d'envoi de la seconde période. Temps fort concrétisé par une nouvelle pénalité passée par Thomas Ramos (43ème). Mais l'agressivité des Varois finit par payer : Baptiste Serin récupère un coup de pied mal réglé de Sofiane Guitoune et décale son ouvreur Louis Carbonel sur la droite qui file le long de la touche jusqu'à l'en but toulousain (52ème). La réaction toulonnaise et l'apathie toulousaine... sanctionnée par 2 pénalités passées par Anthony Belleau (69ème, 79ème) qui permettent de revenir à égalité 13-13 en toute fin de rencontre.

Le retour d'Antoine Dupont

Antoine Dupont, qui avait le numéro 20 dans le dos ce dimanche soir, a fait son grand retour en Top 14. Il n'avait plus joué depuis plus de 2 mois. Rentré à Toulouse blessé au dos de la Coupe du monde au Japon, éliminé avec la France en quarts de finale face au Pays de Galles (20-19) le 20 octobre. Le demi de mêlée a pris la place de Sébastien Bézy à la 60ème minute, ovationné par le Stadium.

L'après-match

L'arrière toulousain Thomas Ramos, "Forcément on est déçus. on est tombés sur une belle équipe de Toulon qui était venus pour faire des choses. On ne les a jamais fait douter et du coup ils viennent faire match nul chez nous. On s'est trop concentrés sur le défi physique, on a oublié tout le reste c'est-à-dire notre rugby. Donc la défense est bonne mais offensivement rien."

L'entraîneur des avants Rouge et Noir Régis Sonnes "On fait une bonne entame, et après on se crispe, on se recroqueville. On a été sous pression, notre conquête était défaillante. On a pas su se développer collectivement. Bravo à Toulon qui a su nous faire déjouer !"

Le demi de mêlée toulonnais Baptiste Serin nourrit quelques regrets, "On a perdu 2 points en toute humilité. On avait les moyens de gagner à Toulouse ce soir. On savait qu'on se déplaçait chez un très gros, l'état d'esprit nous a permis de les faire douter."

Prochaine rencontre : Stade Français-Stade Toulousain, dimanche 5 janvier (21h).