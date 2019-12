Top 14 - Toulouse écrase Bayonne (45-10) et retrouve le haut de tableau !

Toulouse, France

Voilà Toulouse de retour parmi les cadors du Top 14 ! Le Stade remonte à la 4ème place du championnat après sa victoire écrasante sur l'Aviron Bayonnais, ce dimanche 1er décembre. Score final : 45-10, 6 essais à 1 pour les Rouge et Noir. Toulouse entre dans le Top 6 pour la première fois de la saison.

Le film du match

Dans l'ordre à Toulouse, Sofiane Guitoune (18ème), Matthis Lebel (23ème), Clément Castets (47ème), Gillian Galan (58ème), Paulo Tafili (68ème). Et la performance toulousaine récompensée par un essai de pénalité en toute fin de rencontre (80ème).

Côté basque, un essai de l'arrière Ciel et Blanc Aymeric Luc (51ème) pendant une entame de seconde mi-temps où l'Aviron s'est montré plus dangereux.

Le fait du match, c'est l'exclusion de deux joueurs Bayonnais sur carton rouge : les 3ème lignes Matthew Luamanu (33ème) pour un déblayage dangereux sur un ruck dans la tête de Pierre Pagès, et Filimo Taofifenua (64ème) pour un placage à la gorge sur Arthur Bonneval. Les Bayonnais ont fini la rencontre à 13 contre 15.

Les réactions

Une 4ème victoire consécutive (toutes compétitions confondues) pour les Toulousains. Et celle-là est notamment due aux jeunes formés au club, selon le coach de la défense Laurent Thuéry. Ils étaient 16 alignés sur la feuille de match ce dimanche, selon lui. "Pour nous c'est important. On est ravis que ce soit bien passé ce soir et qu'ils aient montré un beau visage du Stade Toulousain."

L'adjoint d'Ugo Mola qui prévient, "il y a du très lourd qui arrive" ce dimanche 8 décembre pour la 3ème journée de Coupe d'Europe. Une belle affiche Toulouse-MHR à Ernest Wallon, "Il va falloir gommer les imperfections de ce soir, notamment l'indiscipline. On entre bien dans le match, on prend le score et après on accumule des fautes bêtes et gratuites. On peut pas se permettre de faire des fautes comme ça lors des matchs qui vont compter et où le score sera serré"

Côté Bayonnais, la victoire du Stade ce dimanche semble logique. "Je pense que personne ici n'avait besoin de regarder ce match pour savoir que le Stade Toulousain a un potentiel supérieur à celui de l'Aviron Bayonnais", explique le coach des Ciel et Blanc, Yannick Bru. L'ancien Toulousain* était content de revenir à Ernest. "Ça m'a fait plaisir de revoir tout le monde, plein de visages que j'apprécie, de voir que la maison est toujours aussi bien tenue, que la performance est là, que le public est là."

* Talonneur du Stade puis adjoint de Guy Novès, il a gagné 5 Brennus et 2 Coupes d'Europe avec les Rouge et Noir.

Prochain match, Toulouse-Montpellier, 3ème journée de Champions Cup dimanche 8 décembre (16h15). A suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie