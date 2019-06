Top 14 : Toulouse en route vers un 20e Brennus ? Suivez en direct la finale contre Clermont

Toulouse, France

Qui de Toulouse ou Clermont remportera la finale du Top 14 ? Ce samedi soir, le Stade Toulousain tente de reprendre le flambeau après Castres l'année dernière. Les Toulousains sont en finale du Top 14 ce soir contre l'ASM Clermont, leur meilleur ennemi. Les deux clubs ont fini 1er et 2e de la saison régulière. Ils se sont déjà affrontés quatre fois en finale et à chaque fois le Stade l'a emporté.

France Bleu Occitanie vous fait vivre en direct cette finale de rêve, depuis la place du Capitole à Toulouse, avec les supporters qui ont fait le déplacement au Stade de France, depuis nos studios. Emission spéciale dès 19h. Le match en intégralité avec Stéphanie Mora, et les commentaires de Julien Balidas et Philippe Gleyze.

Stade Toulousain - ASM Clermont : vivez la finale du Top 14 en direct

20h20 : Mauvais coup pour l'ASM. Arthur Itturia visiblement forfait, moins d'une heure avant le début du match.

20h05 : Il ne sont pas nombreux mais quelques Clermontois sont présents à Toulouse devant l'écran géant au Capitole. "J'ai perdu un pari".

19h55 : Michel Sarran livre son pronostic en direct à France Bleu Occitanie. Le chef toulousain est au Stade de France. "C'est la dernière marche. Moi je sens la tension. Plus de stress que la semaine dernière contre La Rochelle, parce qu'on connait l'adversaire. Ce sera plus difficile. On connait le jeu parfait des Clermontois, on sait que c'est calé, c'est cadré. Mais nous, le côté Toulousain, latin, bohème dont a parlé Ugo Mola fera la différence. Je verrai bien 17 à 9, pour Toulouse bien sûr".

19h40 : Julien Balidas et notre journaliste Philippe Gleyze vous font vivre la finale ce soir en direct sur France Bleu Occitanie.

19h25 : Jean-Claude Skrela ne veut pas prendre la tête de l'opposition à Bernard Laporte à la tête de la FFR. "Je n'y avais pas pensé", plaisante-t-il en direct sur France Bleu Occitanie.

19h22 : La place du Capitole se remplit bien... 16000 personnes sont attendues pour vivre la finale devant l'écran géant, ils sont déjà plusieurs milliers.

19h10 : C'est l'heure de l'échauffement pour les joueurs du Stade Toulousain.

19h : A Toulouse, la place du Capitole commence à se remplir. Un écran géant y a été installé pour suivre le finale en direct.

18h35. Dans les studios de France Bleu Occitanie, à Toulouse, on est prêts pour accueillir le Brennus !

18h30. A Saint-Denis, au stade de France, les supporters toulousains sont là et ils se font entendre !

17h45. Toute l'après-midi, les Toulousains ont mis l'ambiance à Paris. Belle ambiance !