Top 14 : Toulouse et Castres veulent un derby apaisé

Toulouse, France

Conférence de presse pas comme les autres ce jeudi dans les travées d'Ernest-Wallon. Didier Lacroix et Ugo Mola ont échangé avec les journalistes, alors que Mauricio Reggiardo et Pierre-Yves Revol étaient en visioconférence.

Trop chaud le derby ?

Le président du Stade Toulousain a pris la parole pour expliquer que lors des derniers matches, "les choses nous sont apparues comme dérivantes, sur la montée en puissance de l'opposition des publics. On a un exemple devant nous qu'est le foot et on ne veut pas le suivre. On ne veut pas d'arrêté du Préfet comme pour Saint-Etienne-Lyon. On veut que les Castrais passent un bon moment." Lors de la venue du Stade Toulousain à Pierre Fabre en fin de saison dernière, le bus rouge et noir avait notamment essuyé un accueil mouvementé.

Les Castrais regroupés dans une tribune

Pour ce derby samedi après-midi, les deux clubs ont décidé de jouer l'apaisement. L'accueil des joueurs sur le terrain se fera avec l'ensemble des clubs de supporters castrais et toulousains. Les supporters du CO, comme ils le demandaient chaque année, seront regroupés dans une seule et même tribune.

"On ne veut pas dramatiser la situation mais ce que nous faisons, c'est à titre préventif. Il est apparu au cours des derniers derbies, une certaine tension. Notre patrimoine dans le rugby ce sont les échanges entre nous publics et le respect de l'arbitre. Il faut le conserver", a ajouté le président du CO Pierre-Yves Revol.

Ugo Mola, qui retrouvera sur le banc d'en face son ami Mauricio Reggiardo estime lui "qu'il faut conserver la dramaturgie de ce genre de match. Moi j'ai envie que Castres et Toulouse continuent de se battre avec les armes sportives. Il y a quelques années, avec le Challenge Yves du Manoir, on déjeunait ensemble avant les matches et ça n'empêchait pas un combat âpre."