Top 14 : Toulouse et La Rochelle, les deux meilleures équipes de la saison se retrouvent en finale

Toulouse et La Rochelle, les deux meilleures équipes de la saison régulière, finalistes de la Coupe d'Europe, s'affronteront en finale du Top 14 vendredi prochain au Stade de France. Les Toulousains ont battu Bordeaux-Bègles (24-21) samedi et rejoignent les Rochelais, qui s'étaient eux imposés vendredi contre le Racing 92 (19-6).

Cette finale sera l'occasion pour La Rochelle de prendre sa revanche après sa défaite en Coupe d'Europe face à ces mêmes Toulousains (22-17), il y a un peu moins d'un mois. C'est la première fois que la Coupe d'Europe et le championnat de France se terminent avec les deux mêmes équipes en finale et seulement la deuxième fois que les deux premiers de la saison régulière s'affrontent à ce stade de la compétition depuis que six équipes participent à la phase finale et l'instauration des barrages en 2009-2010.

L'une des meilleures attaques contre la meilleure défense

Cette finale verra s'affronter la meilleure défense du Top 14, La Rochelle, (458 points encaissés, seulement 41 essais concédés) et l'une des meilleurs attaques, Toulouse (767 points, 92 essais).

Il y aura d'un côté des Rochelais en quête d'un premier titre, et de l'autre des Toulousains habitués des finales. Toulouse est en effet le club le plus titré de l'Hexagone avec vingt titres de champions de France, auxquels il faut ajouter sept finales perdues (et cinq sacres européens). Et les Toulousains ne comptent pas s'arrêter là, lancés sur la route d'un doublé Championnat-Coupe d'Europe. Cette saison, toutes les confrontations entre les deux équipes se sont terminées par une victoire toulousaine (39-23 à domicile, 14-11 à l'extérieur et 22-17 à Londres).

Mais La Rochelle, portée par son paquet d'avants impressionnant de maîtrise et de puissance, n'a pas dit son dernier mot. Avec les Bleus Grégory Alldritt ou Brice Dulin, l'ogre australien William Skelton, l'ancien All Black Victor Vito ou le vif Raymond Rhule... les hommes de Jono Gibbes et Ronan O'Gara ont des arguments pour faire dérailler le train toulousain, sept ans seulement après être remontés de Pro D2.