Top 14 | Toulouse - La Rochelle : 202 jours plus tard, retour à Ernest-Wallon

La dernière rencontre du Stade Toulousain à Ernest-Wallon remonte au 23 février dernier avec la réception de Montpellier. Près de sept mois plus tard, 5.000 personnes vont assister à Toulouse-La Rochelle ce samedi (15h15, en direct sur France Bleu Occitanie) pour la deuxième journée du Top 14.

Les quatre tribunes ouvertes

Retour sur cette pelouse d'Ernest-Wallon pour les joueurs qui cet été n'ont pas pu y jouer, le match amical face à Montpellier ayant été annulé. Des joueurs qui vont changer leurs habitudes : ils ne viendront pas au stade avec leur véhicule personnel mais se retrouveront avant pour faire le chemin en bus jusqu'à Ernest-Wallon. A la fin du match, ils repartiront en bus.

Les supporters eux pourront profiter des buvettes avant le match et à la mi-temps. En revanche, pas de buvette après la rencontre. Enfin, chaque abonné se verra attribué une zone en fonction de sa place et le placement sera ensuite libre au plus près de ladite place. Toutes les portes du stade seront ouverte pour faciliter l'accès et éviter les rassemblements.

Le stade Ernest-Wallon ouvrira ses portes à 13h45 soit 1h30 avant le coup d'envoi.

Quelques travaux pendant l'été

Le Stade Toulousain a également refait toute la partie dite "compétition". Avec de nouveaux vestiaires notamment. Le TO XIII aura son propre lieu dédié. Les Rouge et Noir eux ont un vestiaire tout neuf aux couleurs du club.

Voici le vestiaire flambant neuf du Stade Toulousain. © Radio France - Julien Balidas

Arnold et Tekori suspendus

Le Stade Toulousain, battu à Clermont le weekend dernier (33-30), devra se passer des services de Iosefa Tekori et de Richie Arnold, tous deux suspendus (et requalifiés le 13 septembre) après avoir été expulsés en Auvergne dimanche.