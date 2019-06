TOP 14 Toulouse-La Rochelle : le match des supporters

Ce week-end près de 80 000 supporters sont attendus à Bordeaux pour les demies finales du Top 14. Parmi eux au moins 5000 Toulousains et autant de Rochelais. Des Rouge et Noir et des Jaune et Noir qui vont rivaliser pour soutenir leur équipe. Revue des troupes.

Bordeaux, France

Ce 8 juin Toulouse revient dans le dernier carré du championnat après 4 ans de disette et affronte le Stade Rochelais. Une demie finale inédite entre les Rouge et Noir et les Jaune et Noir... Et un match coloré qui s'annonce à Bordeaux.

Quatre places rebaptisées et des Brennus tactiles

La Ligue Nationale de Rugby a décidé de rebaptiser quatre places de Bordeaux du nom des clubs demis finalistes. Pour les Toulousains se sera la place du Palais et pour les Rochelais... la place Saint-Pierre! Sur chaque place, la ligue installe un bouclier tactile et le lieu où les supporters auront le plus "cliquer" ce bouclier désignera le club qui a les meilleurs soutiens.

Toulouse et La Rochelle peuvent compter sur un public de mordus

Dans les faits si Toulouse par son histoire et son palmarès a forcément une communauté de fans bien plus grande avec 11 clubs de supporters contre quatre, les Maritimes (l'autre nom de La Rochelle) sont les recordmen du nombre de match joués à guichets fermés à la maison : un taux de remplissage de 100% à chaque rencontre depuis 4 ans quand Toulouse est remonté tout doucement à 85% cette saison. Une statistique en trompe l'oeil puisque Marcel Deflandre (16 000 places) est plus petit qu' Ernest Wallon (19 000). Du coup en nombre de spectateurs par match Toulouse est devant : 2e meilleure affluence du Top 14 cette saison avec 18 385 spectateurs de moyenne contre 16 000 à La Rochelle. Les Maritimes comptent un peu plus de 13 000 abonnés, Toulouse a repassé la barre des 10 000.

Entre un peuple qui rêve d'un premier exploit et un autre qui retrouve le firmament, il y aura de l'ambiance samedi soir à Bordeaux!