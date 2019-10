Top 14 - Toulouse : Maxime Mermoz, neuf mois après

Toulouse, France

Opéré en janvier à la clinique d'Occitanie de Muret par le Professeur Yves Bellumore, qui s'est également occupé de l'épaule de Charles Ollivon, Maxime Mermoz fait son grand retour, neuf mois après. Le trois-quart centre a pris le temps de se soigner. Son dernier match avec le Stade Toulousain remonte au 5 janvier.

Maxime Mermoz : "C'était long"

Au cœur de l'hiver, nous avions accueilli dans notre émission rugby un Maxime Mermoz agacé de ne pas savoir d'où venait ce mal d'épaule. Finalement, une opération a été décidée. "Je ne trouvais pas ce que j'avais, j'était content de me faire opérer. C'est la coiffe des rotateurs qui était arrachée et des tendons rompus. Il y avait un gros chantier, avec des blessures antérieures."

Tout ces moments sont maintenant derrière lui : "J'ai pu bien me soigner. Cela fait un peu plus d'un mois que j'ai repris le rugby. Ce qui m'importe surtout, c'est qu'on gagne samedi. Je n'arrive pas à prendre de plaisir spécial à me dire que je suis de retour. Je serai content de pouvoir participer à une victoire. Franchement, ça a été long. Si on commence à réfléchir à ça, on tourne en rond. J'ai eu la chance de faire ma rééducation à Saint-Raphaël, ça m'a fait changer d'air. J'ai passé l'été à Toulouse. Quand on revient d'une blessure, on a besoin d'enchaîner des matches pour être à 100%. Je ne suis pas à plein potentiel mais je me sens en forme, c'est le plus important."

Poitrenaud : "Il a un rôle important dans le groupe"

L'entraîneur des arrières Clément Poitrenaud est heureux de revoir Maxime Mermoz sur les terrains : "C'est un joueur qui a compté fort sur le début de saison l'an dernier jusqu'à sa blessure. Au-delà de ses capacités sur le terrain, il accompagne énormément nos jeunes joueurs, transmet beaucoup. Il connait très bien le rugby. Dès qu'il a pu remettre les pieds sur un terrain, il a repris ce rôle. Il a un rôle important dans le groupe même s'il n'est pas toujours sur le terrain. C'est un plaisir et pour moi et pour l'ensemble de l'équipe de le revoir sur le terrain."

