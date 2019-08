Top 14 - Toulouse, premier défi majuscule pour l'UBB d'Urios

Bordeaux, France

La préparation a été longue, près de huit semaines, et Christophe Urios a répété qu'elle avait été bonne. L'UBB a donc des fourmis dans les jambes. Et hâte de voir où elle en est. Malgré le pedigree de son adversaire et malgré un dernier match amical mal fagoté et perdu (27-28) face à Brive.

Mordre dans les mollets du champion

"On a bien bossé pendant deux mois et forcément les organismes étaient un peu entamés, reconnaît le talonneur Clément Maynadier qui entame une septième saison en Gironde. Peut-être aussi qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait pour bien récupérer. Maintenant, c'est une configuration complètement différente, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On ne pourra pas dire qu'on est fatigué ou quoi que ce soit."

à lire aussi Top 14 - UBB : avec Tauleigne mais sans Tamanivalu face à Toulouse

L'Union va donc mordre à pleine dents dans les mollets d'un champion de France qui se déplace sans sa colonie d'internationaux (13 joueurs), qui se sait très attendu en Gironde mais qui est sûr de sa force collective et de sa capacité à voyager.

Des certitudes, l'UBB en a moins, forcément, mais va compter sur un XV expérimenté avec seulement trois recrues (Higginbotham, Botica, Lamerat) alignées, sur l'appétit des débuts et sur le soutien de son public (entre 22 et 25000 personnes attendues) pour livrer la copie la plus propre possible.

Après trois saisons à Clermont, le centre Rémi Lamerat débute un nouveau cycle avec l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

" Il y a toujours cette pointe d’incertitude, d'inquiétude aussi, sur un premier match à la maison, rappelle Christophe Urios, on sait très bien qu’on n’a pas le droit de trop se rater. De surcroît quand tu reçois le champion. J’espère juste qu’on sera capable d’être à la hauteur de la préparation qu’on a faite. J'attends une équipe qui contrôle son jeu, qui met beaucoup d'engagement, qui n'a pas peur. Je sens le groupe extrêmement concentré. On a cette espèce de détachement, je ne nous trouve pas sous pression. Je nous trouve concentrés, appliqués dans ce qu'on fait, on sait où on va."

Christophe Urios : "On a besoin de regagner le cœur de nos supporters" Copier

Le nouveau patron, qui espère "faire en sorte que Chaban chante", assure que son équipe sera prête. Prête au combat, prête à relever la tête et prête, peut-être, à solder quelques comptes avec un champion qui lui a fait des misères la saison dernière en s'imposant 40-0 en Haute-Garonne avant de venir l'humilier en Gironde, remontant un handicap de 29 points en 40 minutes.

Les compos

UBB : Buros - Cros, Dubié, Lamerat, Connor - Botica (o) Lesgourgues (m) - Diaby (c), Higginbotham, Roumat - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Pelissié, Kaulashvili, Tutaia, Tauleigne, Lucu, Jalibert, Ducuing, Tabidze.

Toulouse : Lebel - A.Bonneval, Belan, Ahki, Tauzin - Holmes (o) Bézy (m) - Kaino (c), Tolofua, Miquel - Tekori, R.Gray - Faumuina, Hino, Castets.

Remplaçants : Cramont, Neti, R.Arnold, Verhaeghe, Kok, Pagès, Tedder, Van Dyk.

La 1ère journée du Top 14

Le classement