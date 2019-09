TOP 14 - Toulouse sans solution face à Lyon (22-12)

Lyon, France

Que ce fut dur pour les Toulousains ! Le Stade n'a pas réussi à trouver la faille dans la solide défense lyonnaise, ce dimanche. Dominés dans tous les secteurs, notamment en touche et en mêlée, les hommes d'Ugo Mola perdent leur deuxième match en deux journées de TOP 14, et cette fois sans bonus défensif. Lyon 22-12 Toulouse.

Les Toulousains dominés dans tous les secteurs de jeu

Et la note aurait pu être encore plus salée pour les Rouge et Noir (qui jouaient en blanc et noir pour cette rencontre), puisque Lyon a lancé son premier assaut de l'en but toulousain dès la 2e minute de jeu et si l'ailier du LOU Xavier Mignot n'avait pas un pied en touche au moment d'aplatir le ballon, il aurait ouvert le score dès l'entame. Le premier et seul essai de la rencontre est venu 5 minutes plus tard (7e) de l'autre aile lyonnaise, par le n°11 Noa Nakaitaci.

Les Toulousains ont été incapables de reprendre le dessus. Trop de ballons perdus et pas assez solides en défense. Ils auraient pu profiter de l'exclusion sur carton rouge du 3e ligne lyonnais Loann Goujon pour sa méchante semelle sur Richie Gray à la 60e minute, mais Toulouse manquait clairement de solutions, ce dimanche. Seule la précision au pied de l'ouvreur Zack Holmes a permis, pour un temps, aux Toulousains de recoller au score et d'espérer repartir avec 1 point de bonus défensif (19-12). Un espoir douché par la dernière pénalité tapée à plus de 50 mètres des perches toulousaines par le centre lyonnais Charlie Ngatai. Score final : 22 à 12.

Les Toulousains pointent à la 12e place du championnat, alors que Lyon se hisse en tête !

Rendez-vous dimanche 8 septembre (21h) pour Toulouse-Racing 92, la première de la saison à Ernest Wallon. A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.