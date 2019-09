TOP 14 - Toulouse se fait peur mais renoue avec la victoire pour sa première à Ernest Wallon (20-17)

Toulouse, France

Le coup de sifflet final était attendu à Ernest Wallon, ce dimanche soir pour la 3e journée de TOP14 ! Les hommes d'Ugo Mola se sont fait peur et ont laissé la possibilité au Racing 92 de repasser devant jusqu'au bout. Ce sera une victoire serrée 20 à 17 pour les Rouge et Noir, la première de la saison qui permet à Toulouse de se hisser à la 7e place du championnat.

"On retient la victoire avant tout"

Toulouse renoue avec la réussite et c'est le principal selon Lucas Tauzin, "La victoire fait plaisir, après on peut revoir la manière mais on va retenir la victoire avant tout." L'ailier toulousain qui concède tout de même les "erreurs bêtes" de son équipe, ce dimanche. "On s'emballe un peu, ce sont des trucs à gommer. Mais on aura le temps de revoir tout ça à la vidéo cette semaine." Il faudra donc garder cette bonne dynamique, selon l'ailier. "On a retrouvé le jeu qu'on pratiquait l'année dernière, avec de bons ballons de contre-attaque, des passes après contact."

Une victoire frustrante pour le capitaine de Toulouse, Jérome Kaino, "On a bien commencé la rencontre, mais on a concédé des pénalités et des essais. On a pas été bons au pied, on jouait beaucoup dans notre camp, et le Racing a pu nous mettre la pression tout le match."

