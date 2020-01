Top 14 : l'UBB veut rester elle-même à Toulouse

Bordeaux, France

L'Union comptera, au pire dimanche soir, douze points d'avance sur Toulouse. Car pendant que les Rouge et Noir digéraient leur titre de champion et une coupe du monde qui les a privés de leurs internationaux, les Girondins ont pris le large.

C'est donc sans pression négative qu'ils posent leurs crampons au stade Ernest-Wallon où ils se savent très attendus par des Toulousains qui ont brillé en Champions Cup mais qui restent sur un nul et une défaite en Top 14. "Oui et non, nuance le trois-quart centre Jean-Baptiste Dubié. Oui parce qu'on n'a rien à perdre d'aller jouer chez un gros comme ça. Non parce que la dernière fois qu'on avait fait un déplacement un peu comme ça, c'était à Brive et on s'était ramassé complètement. Alors évidemment qu'on n'est pas la même équipe car on a avancé mais il faut que ça nous serve de leçon. Il faut garder dans la tête que ça peut être un match très dangereux aussi."

Jean-Baptiste Dubié sera associé au centre à Semi Radradra en l'absence de Rémi Lamerat. © Radio France - Arnaud Carré

Car l'UBB, qui avait pris un cinglant 40-0 la saison dernière, n'a jamais gagné en terre toulousaine. Ce qui n'est pas le cas de deux de ses nouveaux entraîneurs, le manageur Christophe Urios et son adjoint Frédéric Charrrier, vainqueurs à trois reprises en quatre ans avec le Castres Olympique.

Urios sait comment faire

"Toulouse et Castres, c'était un derby, un contexte complètement différent, explique l'entraîneur des lignes arrières. On sait qu'on a un grand rendez-vous, il faudra être prêt, être à 100% et je sens qu'on est plutôt bien dans les têtes."

Car malgré le pedigree de son adversaire, l'Union a choisi de rester elle-même, la mise au vert à Montauban, étant le seul changement dans le planning de la semaine mis en place par le staff.

"Ils connaissent peut-être la recette mais ils ne nous l'ont pas donnée, s'amuse le capitaine Mahamadou Diaby. On a juste travaillé comme on le fait depuis plusieurs semaines sans vraiment penser au résultat mais avec l'envie de faire bonne figure comme à chaque fois."

En dehors de sa dernière défaite le 19 octobre à Brive, l'UBB a toujours ramené des points en déplacement (15 en 6 matches) et se dit qu'il n'y a pas de raisons que ça s'arrête.

L'Union sera privée de plusieurs cadres notamment Jefferson Poirot et Matthieu Jalibert. Des trois internationaux libérés par le XV de France (Cazeaux, Woki, Lucu), seul Maxime Lucu sera sur la feuille de match. Rémi Lamerat est au repos suite à un protocole commotion tandis que Peni Ravai et Nans Ducuing, malades, sont restés en Gironde.

Les compos

Toulouse : Médard - Huget, Guitoune, Fouyssac, Kolbe - Ramos (o) Bézy (m) - Miquel, Kaino, Placines - Tekori, Verhaeghe - Tafili, Mauvaka, Neti.

Remplaçants : G.Marchand, Castets, Meafou, Tolofua, Pagès, Tedder, Akhi, Ainuu.

UBB : Cordero - Cros, Dubié, Radradra, Plazy - Botica (o) Lesgourgues (m) - Diaby, Higginbotham, Roumat - Marais, Douglas - Cobilas, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Pelissié, Delboulbès, Tutaia, Tauleigne, Lucu, Seuteni, Tamanivalu, Kaulashvili.

Stade Toulousain - UBB, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 16h.