Top 14 - Trois de chute pour l'UBB qui reste leader

Après Toulon et le Racing 92, l'Union Bordeaux-Bègles a concédé à Toulouse 12-11 sa troisième défaite de rang. La place de leader des Bordelais ne tient plus qu'à un fil.

Si le Stade Toulousain a réussi à stopper l'hémorragie et sa série noire de six défaites consécutives, l'UBB attendra au moins une semaine de plus pour reprendre sa marche en avant. Après deux défaites concédées de trois petits points à Toulon puis à domicile contre le Racing 92, l'Union a cette fois perdu par la plus petite des marges.

Les joueurs de Christophe Urios avaient pourtant pris le score dès la 5e minute après l'essai de Jean-Baptiste Dubié. Cela semblait idéal pour laisser les Toulousains dans le doute. L'Union s'est montrée solide en conquête, n'échappant qu'un ballon en touche (quatre touches toulousaines récupérées) et en remportant quatre mêlées sur introduction adversaire (50%). Malheureusement, les manques de maîtrise et de précision n'ont jamais permis à l'Union de faire le break dans cette rencontre qui a tourné au bras de fer.

Trop d'indiscipline

Les Bordelais ont concédé la bagatelle de 14 pénalités, sept en première période, sept en deuxième mi-temps. Les Toulousains n'ont pourtant jamais pris véritablement en défaut la défense de l'Union, solidaire et bien organisée. Ils ont très peu franchi mais ils ont fini par provoquer des fautes dans des zones de marque. Zack Holmes a ainsi passé quatre coups de pied dont celui, décisif, de la 70e minute pour permettre à son équipe de repasser en tête.

Cette indiscipline a également entravé les offensives bordelaises. A l'image des ces deux fautes de Lamerat en première période et de Maynadier en seconde qui ont roulé au sol avec le ballon alors que l'action aurait pu se poursuivre. Il y a eu également les bonnes défenses toulousaines, les bons contests, comme sur le sprint de Cordero à la 51e minute, stoppé à un petit mètre du but.

Le poids des absents

Si Toulouse paie au prix fort cette période de doublons, l'UBB n'est pas non plus aidée. Moefana, Woki et Lucu avec l'équipe de France, Jalibert, Petti ou Lam blessés, ce sont des titulaires en puissance qui font défaut. Les jeunes prennent le relais et leurs responsabilités à l'image d'un Matéo Garcia auteur d'un joli drop qui a flirté avec le poteau gauche à la 65e minute. L'Union est toutefois amoindrie et le restera pour les deux prochains matches contre Pau puis à Clermont en match en retard. La prochaine réception des Palois (samedi, 17h) sera d'ailleurs déterminante pour conserver une place de leader désormais convoitée par Montpellier à un point et Lyon à trois points.