Top 14 - Trois joueurs signent à Brive

Le CA Brive vient d'annoncer, ce mercredi, la signature de deux piliers et d'un trois-quart polyvalent. Tous se sont engagés jusqu'en 2021.

Le CA Brive mise sur son vivier de jeunes pour l'avenir. Vous connaissez Fabien Sanconnie et Thomas Laranjeira, issus du centre de formation briviste, et bien vous allez apprendre à connaître trois autres jeunes qui viennent de signer leur premier contrat professionnel avec le CAB. Deux piliers prometteurs passés par les équipes de France de jeunes viennent de parapher un contrat jusqu'en 2021 : le gaucher Simon-Pierre Chauvac et le droitier Demba Bamba. Le trois-quart polyvalent Nadir Megdoud, déjà apparu cinq fois avec les professionnels cette saison, a lui aussi signé. Tous sont sous contrat jusqu'en 2021.