Top 14 - Quatre Rochelais, dont Kevin Gourdon, plébiscités dans l'équipe-type à la mi-saison

Les fans ont voté sur l'application MyRugby de LNR. Pierre Bourgarit, Grégory Aldritt et Brice Dulin ont recueilli le plus de voix à leurs postes. Un tableau jaune et noir complété par un invité d'honneur : Kevin Gourdon contraint de stopper prématurément sa carrière.