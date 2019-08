Top 14 - Un nouveau partenaire majeur pour l'UBB, qui cherche toujours des actionnaires

Zanzicar.fr, filiale du Groupe Parot implantée à Bordeaux, devient partenaire majeur de l'UBB et verra son nom floqué au dos du maillot des joueurs. Le président de l'UBB se félicite de ce partenariat très girondin, et fait le point sur la recherche d'actionnaires.

Bordeaux, France

"Les soutiens qui nous ont, comme ça, accompagnés depuis le fin fond de la Pro D2, c'est quelque chose de très fort pour nous." Laurent Marti a le sourire lorsqu'il présente le nouveau partenaire du club, le site de vente en ligne de voitures d'occasion Zanzicar.fr (groupe Parot). Aux côtés du président de l'Union Bordeaux-Bègles, le PDG du groupe Parot, Alexandre Parot, s'amuse du partenariat, pas le premier dans le rugby pour lui : "J'ai un défaut, j'ai joué au rugby, j'aime le rugby (...) on est partenaires, pas majeurs mais partenaires, de beaucoup de clubs de Top 14 et de Pro D2."

Le rugby s'est toujours révélé être un des endroits où on peut avoir le plus d'échanges entre partenaires économiques - Alexandre Parot

Alexandre Parot n'est pas un inconnu à l'UBB. Il était déjà administrateur et partenaire du club. "On a même été au tout début partenaires du USBCABBG et du Stade bordelais. Je faisais partie de ceux qui disaient 'punaise vous pourriez fusionner, ça serait plus simple pour les partenaires'!" Désormais, la filiale Zanzicar.fr qu'il a fondée est partenaire majeur du club : le nom de l'entreprise va être floqué au dos des maillots.

C'est une entreprise ancrée localement, dont le siège est à Bordeaux, mais qui aujourd'hui a un rayonnement national - Laurent Marti

Pour le président de l'UBB, c'est le mariage idéal, avec un groupe qui a grandi presque en même temps que l'UBB. "Pendant qu'on grossissait, Alexandre grossissait aussi avec son groupe." Un groupe qui affiche un chiffre d'affaires de 524 millions d'euros l'année dernière et emploie 1000 collaborateurs. Autre avantage, auquel Laurent Marti tient : l'ancrage local de l'entreprise.

Des "ambitions nationales" pour l'UBB, toujours à la recherche d'actionnaires

Le groupe Parot veut développer la notoriété de sa filiale Zanzicar.fr et compte pour cela sur "les ambitions nationales" de l'UBB, explique Alexandre Parot, convaincu par le "nouveau projet, avec l'arrivée de Christophe Urios." Laurent Marti, lui, recherche toujours des sponsors du calibre du groupe Parot. "C'est ce qui manque aujourd'hui à l'UBB, des partenaires nationaux."

L'actionnariat en bonne voie

Lui qui a ouvert le capital du club à hauteur de 75% au début de l'été reste prudent quand on l'interroge sur les actionnaires qui l'ont rejoint. "Les actionnaires, c'est une seconde étape, pour devenir encore plus fort (...) on a trouvé preneurs pour 30%, ça fait 40% de l'objectif (...) il faut plus pour pouvoir valider l'augmentation de capital." En cas de réussite, il deviendrait minoritaire. Sera-t-il alors encore président du club ? La décision reviendra au conseil d'administration, répond-il. Mais ça, ce ne sera pas avant "quatre ou cinq années."