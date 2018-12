Top 14 – UBB : à Castres pour essayer de grandir

Bordeaux, France

Après avoir attendu pendant plus de huit mois un voyage fructueux, l’UBB vient de s’en offrir deux en quinze jours. D’abord à Perpignan (11-22) en championnat puis à Sale (14-17) en Challenge Cup. Un doublé qui a peut-être ouvert les yeux des Girondins sur leur capacité à exporter leur rugby.

A Castres, d’où elle n’a ramené qu’un nul en sept tentatives, la mission s’annonce délicate. Car les Tarnais ont déjà perdu deux fois sur leur pelouse face au Stade Français et Agen. Un troisième revers domestique, surtout face à un adversaire direct, serait malvenu. Une victoire, au contraire, leur permettrait de repasser devant l’Union au classement. L’UBB n’a plus battu Castres depuis août 2015, soit une série de cinq défaites de rang.

Bien digérer les fêtes

"Il faut être dans les clous le plus longtemps possible pour pouvoir espérer, prévient le troisième ligne Alexandre Roumat. Tous les matches qu'on a perdu c'est parce qu'on a été trop défaillants en première mi-temps et on se trimbale un sac de pierre pour remonter au score....Donc c'est par ça et notre plan de jeu qu'on va réussir à mettre la pression sur l'adversaire. C'est un match important." D'autant qu'il faudra ensuite recevoir le Racing 92 puis aller à Pau.

Alexandre Roumat sait que l'UBB devra faire un match quasi-parfait pour espérer gagner à Castres. © Radio France - Justine Hamon

Pour pimenter ce duel d'outsiders, le CO va recevoir la future équipe de son manageur Christophe Urios. "S'il peut nous mettre 70 points, il le fera" a avertit le talonneur Clément Maynadier moins perturbé par le côté incongru de cette situation que par le caractère dont ont fait preuve les Tarnais pour battre le Munster (13-12) en Champions Cup. "Ce weekend, Castres a été capable de rivaliser, voire de mettre le Munster sur le toit dans ce domaine-là. Ils font de très bons ballons portés, ils ont une très grosse mêlée. Ça va être un sacré challenge."

Si le CO s’est remis dans le bon sens, il est dos au mur en championnat et il devra faire sans son demi de mêlée Rory Kockott et sans son talonneur Marc-Antoine Rallier, suspendus par l’EPCR suite au match face aux Irlandais.

Chistophe Urios devra faire sans son demi de mêlée Rory Kockott, suspendu. © Radio France - Justine Hamon

Un suspendu aussi, côté girondin, Cyril Cazeaux. Une absence qui vient s’ajouter à celle, beaucoup plus longue, d’un autre deuxième ligne, Jandre Marais, dont la saison est terminée.

Castres - UBB, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce dimanche à partir de 16h30.

La compo

UBB : Ducuing - Connor, Radradra, Dubié, Buros - James (o) Serin (m) - Roumat, Amosa, Diaby - Douglas, Galarza - Cobilas, maynadier, Poirot.

Remplaçants : Pelissié, Paiva, Woki, Gorgadze, Lesgourgues, Lebraud, Cros, Tabidze.

