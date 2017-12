France Bleu : Il y a des tournants importants dans une saison, ce match face à la Rochelle en est un ?

Laurent Marti : C'est un peu la finale de la mi-saison. C'est ce match qui fera que, si on le gagne et qu'on confirme contre Lyon quinze jours plus tard à domicile, on pourra qualifier notre championnat de plutôt bon parce que ça voudra dire qu'on a battu pas mal de gros à la maison (ndlr : Clermont, Montpellier, Toulon). Après, on sait aussi que le Top 14 est très long. On sait ce que c'est qu'un bon départ, on sait ce que c'est de chuter et puis même quand on chutait les années précédentes, on s'était rendu compte qu'on pouvait encore revenir à la fin. Quoiqu'il arrive, il faudra rester calme, continuer à croire en notre rugby et se dire que, si tout va bien, en février ou mars, on aura enfin l'effectif de l'UBB presque au complet.

Depuis le début de saison, vous tournez avec une quinzaine d'absents. Vous aviez déjà vécu pareille scoumoune ?

De mémoire de président, la toute première saison on avait eu une hécatombe de blessures en première ligne notamment. Mais depuis, je n'avais jamais vu ça, on avait même traversé des années sans trop de blessés. Mais c'est un peu mathématique malheureusement. Quand on commence la saison avec des blessés, ce sont toujours les mêmes qui jouent et qui finissent par se blesser. Là-dessus, on rajoute les onze sélectionnés du mois de novembre et on arrive à ce résultat. Si c'étaient des blessures musculaires, on pourrait dire que la prépa physique ou le suivi médical ne sont peut-être pas bons mais là, ce sont beaucoup de blessures liés à des accidents.

Confrontée à une hécatombe de blessés, l'UBB de Laurent Marti fait le dos rond. © Radio France - Justine Hamon

Quel sentiment vous anime à ce moment de la saison ? De l'inquiétude, de la satisfaction, de l'exaspération ?

Ceux qui me disent qu'ils ne sont pas inquiets, je ne sais pas comment ils font. Pour moi l'inquiétude, ce n'est pas un défaut, c'est être responsable et réaliste. Je suis toujours un peu inquiet parce que je vois que les forces en présence sont incroyables. De l'exaspération aussi. C'est quand même hallucinant de voir qu'à part à Lyon où on passe complètement à côté (ndlr : 49-14), tous les autres matches à l'extérieur, on mène à la mi-temps, on domine et on se dit qu'on peut gagner. Et sur ces quatre matches, on ne ramène qu'un point de bonus. C'est décevant et par moments exaspérant. Mais je retiens qu'on a battu quand même de grosses équipes, qu'on a un jeu moins flamboyant en ce moment mais qu'il y a une ou deux journées on était troisième au classement des essais marqués. On a des joueurs qui sont en train de s'installer, un super jeune génération. Il y a des points positifs.

L'UBB pêche dans le secteur défensif avec 53 essais encaissés en 16 matches...

On a le même entraîneur de la défense, Joe Worsley, qui apprend le métier et devient meilleur d'année en année. Devant, on a rentré des joueurs comme Houston, Diaby ou Pélissié qui sont des gros plaqueurs. Je crois que ça vient des lignes arrières principalement où, les blessures faisant, on n'a quasiment jamais aligné la même paire de centres. On n'a pas le temps de mettre les repères en place. Et comme tout va très vite en face, si on est un peu hésitant, on peut vite laisser des trous.

On parlait d'inquiétude, il y a en a forcément quand on reçoit une équipe comme La Rochelle ?

Si les joueurs ne sont pas obnubilés par ce match, c'est qu'on s'est complètement gouré. On va être entre 35 et 40 000 personnes, on n'aura pas vu ça depuis le premier match au Matmut Atlantique contre Toulon (ndlr : 37500) en février 2016. C'est un derby, il y a tous les ingrédients pour que nos joueurs soient transcendés. Ceci dit, quand on voit La Rochelle... Tous les techniciens sont d'accord pour dire que c'est la meilleure équipe d'Europe ou en tous cas qu'elle est dans les deux ou trois meilleures. Je me rappelle que Ugo Mola (ndlr : l'entraîneur de Toulouse) avait dit que Victor Vito était peut-être le meilleur joueur d'Europe. Moi je me demande si Levani Botia n'est pas le meilleur joueur du monde. Quel autre joueur fait de telles différences sur le terrain ? Ce type est un phénomène. C'est un club qui est bien géré avec un président, qui est là depuis longtemps, qui a eu le temps de construire petit à petit et qui fait du bon travail. Et je crois que Patrice Collazo est certainement le meilleur coach français du moment. Je ne vois pas d'autres coaches qui ont eu une telle fulgurance dans les résultats, qui ont su placer leur équipe à un tel niveau et bonifié leurs joueurs. Ce n'est pas de la fausse humilité. On a de quoi s'inquiéter, ça va être un très gros match.

L'entraîneur rochelais avec le troisième ligne international Kevin Gourdon. © Radio France - Justine Hamon

Qu'est ce que le Stade rochelais fait mieux que les autres aujourd'hui ?

Patrice Collazo est arrivé en Top 14 en connaissant ce championnat par cœur, on sachant exactement où il voulait aller. Il a une ligne de conduite et l'a amélioré un peu chaque année en mettant des ingrédients nouveaux. Ils font tout mieux que les autres. L'année dernière, ils ont fini premiers, là ils sont encore premiers, ils mettent des branlées à tout le monde en coupe d'Europe (ndlr : interview réalisée avant la défaite aux Wasps). Ils sont efficaces, jouent les ballons de toutes les zones du terrain, c'est assez incroyable.

En novembre 2016, vous aviez maîtrisé La Rochelle (26-0). Il faudra rendre une copie sans rature pour y parvenir une nouvelle fois ?

Oui. Pour espérer les battre, il va falloir un zéro faute et être prêts. J'ai vu leur compo d'équipe ce weekend, ils ont mis des cadres au repos pour aller aux Wasps donc on a compris ce qui nous attend. Ils viennent pour gagner, c'est évident. Et puis Patrice Collazo joue tous les matches à fond... Énorme combat en perspective.