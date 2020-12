Top 14 – UBB : à l’épreuve du Racing

L’UBB n’a pas encore eu le loisir de se projeter sur son retour dans la grande coupe d’Europe vendredi prochain sur la pelouse de Northampton. La priorité, c’est d’achever le premier et interminable bloc du championnat par une victoire.

Redoutable, pas imbattable

« On rentre dans le dur, il pleut, il fait froid, sourit le troisième ligne Mahamadou Diaby, on reçoit une grosse équipe. Il faut bien finir et réussir à confirmer. On est content de la semaine qu’on a faite, maintenant la vérité c’est le terrain comme d’habitude. »

Sans faire injure à Brive, Agen et Bayonne, repartis bredouilles de Chaban-Delmas, le Racing 92 présente d’autres arguments. Expérimentée, solide et efficace, l’équipe francilienne est difficile à manœuvrer hors de ses bases. Elle a déjà gagné à Lyon, au Stade Français, à Brive ainsi qu’à Clermont en quart de finale de Champions Cup. Castres (28-26) et La Rochelle (9-6) en sont venus à bout. Mais au forceps.

« C’est un test-match, prévient Christophe Urios. C’est une équipe qui ne te donne rien. Elle est disciplinée, très vite en place quand tu traverses, elle sait faire des fautes utiles. Ce sera un gros match mais ils ne sont pas imbattables.»

Des absents à la douzaine

Des arguments, l’Union en a aussi. Et sans doute un peu plus après les succès arrachés à Castres (29-30) et à Montpellier (22-23) qui l’ont propulsée à la 3ème place du classement britannique. « On a retrouvé cet espèce d’état d’esprit qui nous portait l’année dernière » reconnaît le manageur qui avoue être un peu « dans la machine à laver » et attend la Champions Cup qui va « amener un peu d’oxygène. »

Quand il fonctionne bien, un groupe est intelligent. Il sait toujours à quel moment il doit vraiment élever son niveau ou à quel moment il suffit de faire le job. Aujourd’hui, on a vraiment besoin d’élever notre niveau.

Mais l’UBB ne disposera pas de toutes ses forces. Toujours privée de neuf internationaux, et rentrée de Montellier avec deux blessés, Nans Ducuing (mollet) et UJ Seuteni (commotion), elle tire sur un effectif déjà très sollicité. Et a perdu pour plusieurs semaines son capitaine Jeffferson Poirot qui souffre d’une hernie aux cervicales.

L'UBB va se resserrer assure Christophe Urios. © Radio France - Justine Hamon

« Dans une saison c’est comme ça, philosophe Christophe Urios. On va se resserrer. Quand il fonctionne bien, un groupe est intelligent. Il sait toujours à quel moment il doit vraiment élever son niveau ou à quel moment il suffit de faire le job. Aujourd’hui, on a vraiment besoin d’élever notre niveau. Les avants, les trois-quarts, les leaders, les jeunes, tout le monde. C’est un rendez-vous important qu’on ne doit pas rater. »

Le staff, qui a procédé à sept changements dans le XV de départ et fait le choix d’un banc à six avants, récupère Clément Maynadier, Alexandre Roumat et Scott Higginbotham, absents du déplacement à Montpellier.

La compo

Buros – Hulleu, Dubié, Lamerat, Lam – Botica (o) Lucu (m) – Diaby, Higginbotham, Roumat – Marais, Douglas – Tameifuna, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Dweba, Delboulbès, Flanquart, Tauleigne, Amosa, Gimbert, Uberti, Cobilas.