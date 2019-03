Top 14 - UBB : à l'extérieur, le compte n'y est pas

Bordeaux, France

L'UBB reprise par le mal du voyage. Après une fin d'année qui l'avait vue gagner successivement à Perpignan, à Sale en Challenge Cup et surtout à Castres, on avait cru au déclic. Aujourd'hui, l'Union a droit aux claques. 40 points à Pau, 40 points à Clermont, et 37 samedi à Montpellier après des matches au scénario semblable se désole l'arrière Romain Buros.

"Il nous a manqué plus discipline. On a encore fait beaucoup de fautes. On n'a pas été pragmatiques chaque fois qu'on est rentré dans leur camp. A l'extérieur, c'est quelque chose de très important et on n'a pas su le faire. On pensait qu'on pouvait s'accrocher comme à Clermont où à la mi-temps on est dans le coup. Et on craque dès le début de la deuxième période. Ça fait ch..."

2ème à domicile, 10ème à l'extérieur

L'absence des internationaux (Porot, Serin, Gorgadze) et de quelques cadres blessés (Diaby, Roumat, Ducuing) ainsi que le réveil d'un MHR qui a retrouvé son rugby destructeur n'explique pas tout. L'UBB a du mal à l'export et son calendrier avec des déplacements au Racing, à Toulon, Lyon et La Rochelle incite le président Laurent Marti à la prudence.

"On le répète régulièrement. Il y a cette 5ème place mais si on regarde le classement britannique, on était 7èmes (avant cette 18ème journée). Et il suffit de regarder le calendrier qui nous attend par rapport à ceux qui jouent la 6ème pour comprendre qu'on n'est pas dans une situation si favorable même si on est toujours dans les clous."

Laurent Marti est soucieux avant un sprint final où l'UBB n'a aucune marge. © Radio France - Justine Hamon

Seule équipe, avec l'ASM, à ne pas avoir connu la défaite à domicile, l'Union Bordeaux-Bègles, avec deux succès, ne pointe en revanche qu'au dixième rang du classement à l'extérieur quand des adversaires directs comme Castres ou le Stade Français ont déjà gagné respectivement six et cinq fois hors de leurs bases.

Comme on le dit ironiquement dans le milieu du golf, l'UBB n'est pas à l'abri d'un bon coup. Mais en attendant la perf qui pourrait faire basculer sa saison, elle va devoir assurer les travaux domestiques et défier le Stade Français le 16 mars à Chaban-Delmas avec une pression maximale et sans droit à l'erreur.

