Top 14 - UBB : "A la place du coach, j'aurais fait le même choix"

Invité ce lundi de l'émission 100% UBB sur France Bleu Gironde, l'arrière Nans Ducuing est revenu sur une saison dernière gâchée par une blessure au mollet et sur sa non-sélection pour les phases finales du Top 14. Rétabli, il espère retrouver le rythme et rattraper le temps perdu.

Nans Ducuing a fait ce lundi son retour à l'entraînement et postule pour le déplacement à Lyon. Une petite alerte au mollet sans comparaison avec la blessure qui l'avait éloigné des terrains pendant de longues semaines la saison dernière. A 29 ans, celui qui dispute sa septième saison sous le maillot girondin veut retrouver rapidement son meilleur niveau. Interview.

Vous vous êtes blessé dès la deuxième journée, rien de grave ?

Nans Ducuing : J’étais très bien en ce début de saison mais sur l’essai contre le Stade Français, j’ai ressenti une petite pointe au même mollet donc on a préféré ne pas prendre de risque. J’ai quand même galéré l’année dernière, je n’ai pas joué pendant quatre mois et demi. J’ai repris aujourd’hui (ndlr : ce lundi) sans douleur, je suis de nouveau opérationnel.

A l’image du dernier match, l’UBB se cherche encore ?

Ça fait deux fois à la maison où on s’embête un peu en première mi-temps. Heureusement on se reprend en deuxième mais c’est vrai que ça met du doute. Peut-être que quand les grosses écuries vont se présenter ou quand, comme ce weekend, on aura un gros défi face à Lyon, on y sera dès l’échauffement et dès les premières minutes. C’est aussi à titre individuel où on doit se mettre sur les bons rails de suite, être présent dès la première minute de jeu parce qu’on sait que ça peut coûter cher. Courir après le score, ce n’est pas ce qu’on veut.

Depuis 2015, Nans Ducuing a disputé 95 matches avec l'Union. © Radio France - Justine Hamon

Une Union toujours en rodage ?

On n’a pas encore trouvé la bonne carburation, un match référence. On travaille bien mais on n’arrive pas à mettre en place ce qu’on travaille et ce qu’on voudrait faire. Donc c’est frustrant pour nous les joueurs. Tant que ça gagne, il n‘y a pas le feu au lac mais c’est vrai qu’on aimerait faire un bon match de A à Z et notamment dans la maîtrise.

En attendant, vous laisser filer des points…

Pour l’instant on n’est pas à la rue comptablement mais on a la sensation qu’on a laissé des points en route. On sait que quand on fait le bilan à la fin, ça se joue toujours à quelques points près donc j’espère qu’on ne le regrettera pas et qu’on ira se rattraper en allant frapper des grands coups à l’extérieur.

Personnellement, vous avez besoin de retrouver du rythme ?

J’ai envie de retrouver mon niveau. Avec cette année Covid, puis ma blessure l’an dernier, j’ai l’impression que je peine à retrouver mon niveau. Les blessures ne m’aident pas, je les enchaîne. J’ai fait une bonne prépa, je me suis très bien senti physiquement. J’espère vite retrouver les terrains, le rythme. Je suis bien physiquement, bien dans ma tête pour apporter un plus à l’équipe.

Ça a été dur d’être privé des phases finales du Top 14 ?

On est toujours déçu. Même si j’aime bien faire le con, l’objectif premier c’est d’être performant sur le terrain. J’étais très déçu. J’en ai parlé avec Christophe (ndlr : Urios), c’était une décision logique parce que Romain (ndlr : Buros) a fait une grande saison. Moi je suis revenu sur le tard, je n’étais pas forcément très bon. C’est vrai que ça fait mal mais il faut savoir le dire, être en phase avec ses performances. J’aurais été à la place du coach, j’aurais fait le même choix. C’est à moi de travailler, de retrouver mon niveau et regagner ma place. On s’accroche. A l'UBB, il y a des joueurs de très haut niveau à tous les postes donc les places sont de plus en plus chères. Mais si on veut être un grand club, il nous faut de la profondeur d’effectif.