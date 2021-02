Top 14 - UBB : à la sauce kiwi

La régularité retrouvée au pied du Néo-zélandais Ben Botica et les charges de son compatriote Ben Lam ont permis à l'Union Bordeaux-Bègles de remporter ce samedi face au Stade Français (44-6) une troisième victoire de rang et d'intégrer le quatuor de tête.

Le duo néo-zélandais a porté l'Union dans un match de reprise qui a manqué de rythme mais que l'équipe girondine a mené à sa guise.

Quinze jours après une prestation ratée à Clermont avec un inhabituel 0 sur 3 face aux perches en 22 minutes, Ben Botica a rappelé qu'il n'était pas un manche dans l'exercice des tirs au but.

Ben Lam monte en puissance

Il a réussi huit de ses neuf tentatives, permettant notamment de sanctionner les fautes parisiennes et de prendre le large au tableau d'affichage. Et a inscrit son premier essai sous le maillot girondin pour creuser un écart définitif (32-6, 50ème). Soit 27 points, record de la saison, dont il allait être dépossédé quelques heures plus tard par Benjamin Urdapilleta (33 points).

"Je l'ai trouvé un peu mieux, ne serait-ce que sur les tirs au but. Il va continuer à progresser. C'est un bon joueur de Top 14." a rappelé Christophe Urios au sujet de son ouvreur numéro 2, qui va rejoindre Castres en fin de saison, le club ayant décidé de ne pas lui offrir de prolongation de contrat.

La puissance de Ben Lam impressionne de plus en plus. © Radio France - Justine Hamon

Le manageur compte en revanche sur Ben Lam, sous contrat jusqu'en 2022 et qui s'affirme de match en match. Après des débuts timides en Top 14, l'ancien ailier des Hurricanes est en train de justifier sa réputation de finisseur et de joueur très dangereux ballon en main.

Samedi, en cinq minutes, il a éteint les derniers espoirs parisiens. D'abord en cassant deux plaquages avant d'offrir dans sa chute un ballon d'essai à Ben Botica. Puis en faisant le ménage le long de sa ligne face à Coville et Grobler pour inscrire tout en puissance son quatrième essai de la saison. Et sans doute pas le dernier.