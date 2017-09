Top 14 - UBB : à Oyonnax, pour une première fois

En dix tentatives, l'Union Bordeaux-Bègles n'a jamais gagné au stade Charles-Mathon. Ce samedi (18h), une semaine après avoir mis à la raison le leader Montpellier, elle espère pouvoir conclure et enfin débloquer son compteur à l'extérieur.

Neuf défaites et un nul. Alors qu'elle s'est imposée à Clermont, au Stade Français, à La Rochelle ou encore à Montpellier, l'Union s'est toujours cassé les dents dans l'Ain. Le déclic serait le bienvenu. Pas tant pur vaincre un quelconque signe indien mais pour valider en déplacement le contenu des matches intéressants livrés à Chaban-Delmas.

"On a des arguments pour faire des résultats à l'extérieur", avance Yann Lesgourgues qui ne s'explique pas les sautes d'humeur de l'équipe girondine. Conquérante à domicile, friable en déplacement, l'UBB a essuyé deux lourds revers à Castres (33-19) puis Lyon (49-14).

Routine cassée

Manque d'envie, de concentration, de détermination ? Sans doute un peu de tout. Mais le différentiel est trop gros pour continuer. "Ça n'est plus acceptable" disait l'entraîneur des arrières Rory Teague à l'issue du naufrage de Gerland.

Pour provoquer quelque chose, le staff a cassé la routine, proposant aux joueurs une semaine "allégée" en termes de nombre d'entraînements mais plus intense et plus précis lors des séances de mardi et jeudi. Contrairement aux deux voyages précédents, l'UBB s'est envolée vendredi, veille de match.

Promu ciblé

Car si les intéressés rechignent pour la plupart à utiliser le terme, les Girondins ont "ciblé" le déplacement au stade Charles Mathon, chez un promu qui a concédé le nul face à Toulouse (23-23) et péniblement battu Agen (12-10). "Ils font un début de saison assez moyen, ose le demi de mêlée, on a envie de réaliser un résultat là-bas. Ça lancerait vraiment la saison et confirmerait le match plein de Montpellier." Même si Oyonnax, battu coup sur coup au Racing (25-13) et à La Rochelle (57-12), n'a pas vraiment le droit à l'erreur.

En dehors du quatuor de blessés (Clerc, Rey, Dubié, Domvo) et de Luke Jones, mis au repos après avoir enchaîné cinq titularisations, l'Union emmène ses meilleurs atouts dans le Haut-Bugey.

Pour éviter de se remettre un surcroît de pression sur les épaules samedi prochain face à Toulon, pour rester dans le bon wagon et surtout, pour se prouver qu'elle en est capable, l'UBB a tout intérêt à aller faire mentir les statistiques à Oyonnax. D'autant que ses deux prochains voyages l'enverront au Racing 92 et à Toulouse.

Les compos :

Oyonnax : Seuteni - Ikpefan, Hopper, Veau, Codjo - (o) Botica (m) Hall - Sobela, Maafu, Browning - Njewel, Battye - Ceccarelli, Elliot, Vartan.

Remplaçants : Geledan, Raynaud, Fabbri, Grice, Gondrand, Tian, Taieb, Buys.

UBB : Jalibert - Ducuing, Spence, Naqalevu, Edwards - (o) Hickey (m) Lesgourgues - Goujon, Tauleigne, Diaby - Cazeaux, Marais - Cobilas, Pélissié, Taofifenua.

Remplaçants : Maynadier, Poirot, Gayraud, Houston, Serin, Uberti, Barraque, Ravai.

