Top 14 - UBB : à Pau dans sa nouvelle peau

Leader du Top 14 après son succès face à La Rochelle mais de nouveau dauphin du LOU depuis la victoire lyonnaise sur Bayonne samedi, l'Union Bordeaux-Bègles ne peut plus se cacher. Et étrenne son nouveau statut ce dimanche (15h45) à Pau où elle sera très attendue.

Bordeaux, France

"Vous n'allez pas me casser les c... toutes les semaines avec ça. On est leader au mois de décembre. Ce qu'on veut, c'est l'être à la fin. Il ne faut pas s'occuper de tout ce qui pourrait nous faire dévier de notre chemin."

Dans son langage imagé, Christophe Urios renvoie à leurs études ceux qui depuis dimanche dernier s'extasient sur cette prise de pouvoir. Le manageur, qui n'a pas dû sourciller quand il a vu Lyon récupérer provisoirement samedi son bien, sait que le chemin qui le sépare des phases finales est encore long. Et celui qui mène à la première place, encore plus.

Bien finir une semaine à part

"On sera attendu et on le sera partout" souligne le centre Jean-Baptiste Dubié. "On doit assumer ce rôle malgré tout". Après quatre jours de vacances et un seul entraînement au stade André-Moga, les Girondins ont rejoint le Béarn dès vendredi. Manière de rester sous pression après une semaine forcément différente.

Le capitaine Jeferson Poirot face au talonneur Clément Maynadier. © Radio France - Justine Hamon

"Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une euphorie particulière dans le groupe, assure le capitaine Jefferson Poirot. On doit continuer à bosser dur et essayer d'aller chercher toujours le meilleur."

Chez une équipe paloise qui reste sur deux revers (Toulon et Stade Français), qui a déjà chuté deux fois chez elle et qui sera privée de son All Black Ben Smith, suspendu, l'UBB va donc d'abord tenter de surfer sur sa dynamique et de signer un quatrième succès d'affilée en Top 14. Elle peut compter sur un effectif quasiment au complet.

Le staff a changé quatre joueurs (Marais, Gorgadze, Connor, Dubié) dans son XV de départ. . Avant de recevoir Bayonne puis Edimbourg dans un match décisif en Challenge Cup, Christophe Urios mise sur ses cadres pour faire tourner le compteur.

Les compos

Section Paloise : Malié - Fumat, Dumoulin, Vatubua, Pinto - Hastoy (o) Daubagna (m) - Puech, Whitelock, Waqaniburotu - Metz, Ramsay - Adriaanse, Lespiaucq, Fisi'ihoi.

Remplaçants : Rey, Moïse, Delannoy, Erbani, Marques, Taylor, Septar, Hamadache.

UBB : Ducuing - Cordero, Dubié, Lamerat, Connor - Jalibert (o) Lucu (m) - Woki, Higginbotham, Gorgadze - Marais, Cazeaux - Cobilas, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Dufour, Ravai, Tutaia, Diaby, Gimbert, Botica, Radradra, Kaulashvili.