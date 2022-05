Top 14 – UBB : « On a pris une leçon d’équipe »

Une victoire aurait permis à l’Union de valider sa qualification à deux journées de la fin de la phase régulière. Mais elle a été incapable de s’extraire de la pression d’un RCT qui a dicté le tempo du match. Avant de s’effondrer dans les vingt dernières minutes. Ce qui agace fortement son manageur. Interview.

France Bleu Gironde : à chaud, quelle analyse faites-vous de cette défaite ?

Christophe Urios : C’est difficile. Je vais d’abord féliciter les Toulonnais. On a pris une leçon d’équipe. La semaine dernière on a été capable de jouer en équipe. Là on n’a pas joué en équipe. En première mi-temps, c’était juste ce qu’on faisait mais beaucoup de scories ont fait qu’on n’a pas pu bien enchaîner. Ensuite en deuxième mi-temps, on est catastrophique sur le plan du jeu, tactiquement. A partir de la 60ème minute, quand ils ont marqué cet essai, on a été battu dans le combat. On avait une opportunité importante aujourd’hui, on l’a encore une fois laissé échapper.

Trop de joueurs dans le match n’ont pas fait le job

Vous avez manqué de maîtrise ?

On est mal sorti du camp sur les coups d’envoi, c’était déjà le cas à Montpellier. Ce n’est pas de la maîtrise, il faut faire le job. Trop de joueurs dans le match n’ont pas fait le job.

Ça vous agace de voir votre équipe lâcher prise ?

Ca a le don de me gonfler. Mais je me suis trompé forcément. Dans la compo d’équipe, dans la préparation du match. On verra ça demain avec eux.

Le RCT de Baptiste Serin a dicté le tempo du match. © Radio France - Justine Hamon

Une cinquième défaite de rang à domicile, vous vous compliquez la tâche ?

Ca fatigue, c’est la saison qui fatigue. On avait prévu une semaine de vacances. Je ne sais pas, on verra. Je me laisse le droit de changer les choses. Ça ne m’arrive jamais mais là c’est possible que je change. Je n’ai pas beaucoup d’excuses. Je suis gêné pour le public. On a un public incroyable. Depuis trois mois ils viennent en nombre et depuis trois mois on ne les rend pas fiers et ça me gêne vraiment. Je me laisse l’opportunité de faire des choses.

Ce revers, vous l’aviez senti venir ?

Cette semaine, je ne l’ai pas senti. On a eu du déchet lié à une forme d’envie que j’ai retrouvée sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, encore une fois, on perd le fil, on fait n’importe quoi. A ce jeu, il ne faut pas s’amuser. Aujourd’hui on s’est amusé.

A LIRE AUSSI : Battue (16-29) par Toulon, l'UBB rate une balle de match.