Top 14 - UBB : "On a pris une leçon de réalisme"

France Bleu : Votre sentiment après cette large défaite ?

Matthieu Jalibert : C'est vrai que le score est lourd parce que je pense que pendant 50-55 minutes, on était vraiment dans le vrai. On était venu avec des intentions de jeu, je pense qu'on les a fait douter surtout quand on revient en deuxième mi-temps. Après, on a un peu surjoué, fait des erreurs stupides et on les a laissés marquer trop facilement. On connaît la qualité de cette équipe, on connaît leurs individualités et si on leur laisse des espaces, on est puni d'entrée. C'est vrai que c'est dur à avaler parce que c'est un score qui est lourd au vu de la physionomie du match mais il faut féliciter aussi le Stade Toulousain qui n'a rien lâché pendant 80 minutes.

Est-ce que vous avez été pris à votre propre piège en voulant jouer à la toulousaine ?

Je ne sais pas si on a voulu jouer à la toulousaine. En première mi-temps, on était contre le vent donc c'était compliqué de taper au pied et on a vu qu'en tenant le ballon on réussissait à les mettre en difficulté. En deuxième mi-temps, avec la fatigue et le manque de lucidité, on a perdu des ballons trop faciles et ils ont exploité les turnovers avec une grande efficacité. On a pris une leçon de réalisme ce soir. Il faut qu'on travaille parce que dans les grands matchs comme ça, ça se joue sur des détails. Mais c'est vrai que la gestion du match en deuxième mi-temps pose un peu problème parce qu'avec l'appui du vent on aurait pu mettre plus de pied. On en prend la responsabilité. C'est comme ça, on apprend aussi de ce genre de match et on va rebondir la semaine prochaine.

Quel a été le tournant de la rencontre ?

Pour moi, c'est l'essai d'Antoine (ndlr : Dupont). On était bien dans le match et sur une action de classe, il mystifie toute la défense. C'est vrai que celui-là fait mal à la tête et après on enchaîne les petites erreurs, les petites scories et ils prennent le large malheureusement. Je pense que c'est le tournant.

