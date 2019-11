Top 14 - UBB : éviter la sortie de route face à Agen

Trois semaines après sa défaite (30-9) à Brive et avant le début de la coupe d'Europe, l'Union Bordeaux-Bègles espère dompter ce samedi (18h) une météo pluvieuse et son voisin agenais pour rester sur les hauteurs du championnat.

France

C'est un match que l'UBB n'a pas le droit de manquer si elle veut conserver sa dynamique. D'abord parce qu'elle ne peut pas s'offrir un deuxième revers de rang après le couac briviste et avant les premières échéances européennes. Ensuite parce qu'elle retrouve son stade Chaban-Delmas où elle a réalisé un 19 sur 20 depuis le début de saison. Enfin parce qu'elle a l'occasion, en cas de victoire bonifiée, de s'emparer de la première place du classement provisoire avant le Lyon - La Rochelle de dimanche.

"On a envie d'en découdre, avoue Christophe Urios. Le match de Brive, on n'en a pas fait des caisses mais il nous a tous déçus. On était là-bas avec de grandes ambitions et on en a pris trente. Ça nous a permis de faire preuve l'humilité, de nous remettre en cause. Je trouve que les joueurs ont envie d'avancer. On a fait un très bon tiers de championnat, il y a sûrement un autre championnat qui va démarrer. Je sens les joueurs ambitieux, ils ont envie d'être les meilleurs, de progresser chaque semaine."

Si le manageur fait référence à la pluie de stars qui vont retrouver le Top 14 ce weekend, il est surtout focalisé sur la pluie tout court. Celle qui est abondamment tombée cette semaine en Gironde et qui ne devrait pas épargner ce derby.

Bienvenue dans le rugby d'hiver

L'UBB s'est donc préparée à entrer dans le rugby d'hiver. Sans renier son ADN faite de jeu de mouvement. Mais en étant consciente des adaptations à effectuer. "Vous allez avoir du jeu au pied", prévient Christophe Urios, qui a demandé à ses joueurs de "mettre leur rugby dans l'ordre."

L'Union va donc chausser ses pneus pluie et tenter d'user un adversaire qui a déjà fait match nul (27-27) au Racing 92 et ramené un bonus défensif de Castres. "Sur des terrains lourds, l'idée c'est d'être dominants, d'engranger des points, rappelle le capitaine Jefferson Poirot, de retour du Japon. On sait que ça va être un match cadenassé. Les avants, c'est la clé. Ils décident de la victoire et les trois-quarts de la manière. Et nous on veut gagner."

Jefferson Poirot a hâte de retrouver Chaban-Delmas où sa dernière apparition remonte au 19 janvier. © Radio France - Justine Hamon

Les spectateurs du stade Chaban-Delmas sont donc avertis qu'ils assisteront plus à du travail de sape qu'à du travail d'orfèvrerie. Mais ils auront aussi l'occasion de revoir trois de leurs six mondialistes. Poirot, leur capitaine, mais aussi les deux centres, le Samoan UJ Seuteni et le Fidjien Semi Radradra. Si Mahamadou Diaby est suspendu sept semaines, le deuxième ligne Masalosalo Tutaïa revient lui de suspension. Et c'est avec quinze jours d'avance sur les prévisions, que l'ouvreur Matthieu Jalibert, blessé à Montpellier, retrouvera la compétition.

Les compos

UBB : Ducuing - Cros, Seuteni, Tamanivalu, Cordero - Botica (o) Lucu (m) - Woki, Tauleigne, Roumat - Cazeaux, Douglas - Cobila, Pélissié, Poirot.

Remplaçants : Dufour, Paiva, Tutaïa, Higginbotham, Lesgourgues, Jalibert, Radradra, Kaulashvili.

SUA : Saurs - Masilevu, Sadie, Decron, Taulagi - Berdeu (o) Verdu (m) - Briatte, Pearce, Jegerlehner - Zafra, Murday - Ryan, Martinez, Tetrashvili.

Remplaçants : Zarantonello, Vanai, Motoc, Hayes, Chauveau, Puletua, Tolot, Desmaison.

Les résultats de la 9ème journée

Le classement du Top 14