Top 14 - UBB : Amosa file à Bayonne

Afa Amosa a disputé samedi son dernier match sous le maillot de l’Union avant de prendre la direction de l'Aviron. Troisième départ en cours de saison après ceux de Seta Tamanivalu et de Zakaria El Fakir. En cadeau d’adieu, ses coéquipiers lui ont laissé tenter la dernière transformation de la rencontre face au Stade Français (44-6) après l'essai de Romain Buros.

"S'il avait une opportunité, il fallait qu'il l''a prenne" a résumé Christophe Urios. Alors que son contrat courrait jusqu’en 2022, il a reçu le feu vert pour pouvoir aller chercher du temps de jeu et participer à l’opération maintien de l’Aviron Bayonnais.

Une saison blanche

L’international samoan n’a été que deux fois titulaire sous le maillot girondin cette saison. D’abord parce qu’il a eu du mal à retrouver son niveau après une saison blanche où, entre sa grave blessure au genou lors de la coupe du monde et l’arrêt du Top 14, il n’a disputé qu’un match. Ensuite parce que la concurrence est très forte à l’UBB en troisième ligne.

Le président Laurent Marti lui a permis de filer en cours de saison pour services rendus mais aussi parce que l’Union ne manque ni de bras, ni de talent à ce poste.

Amosa a disputé 38 matchs et inscrit cinq essais avec l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

"On ne voulait pas bloquer Afa, on se met un peu en difficulté" a reconnu Christophhe Urios déjà privé de Beka Gorgadze et Mahamadou Diaby, blessés jusqu'en fin de saison, et de Cameron Woki qui ne reviendra qu’à la fin du Tournoi des 6 Nations.

Mais il reste du monde. Scott Higginbotham, Alexandre Roumat, Marco Tauleigne. Sans compter Guido Petti qui peut jouer en troisième ligne ainsi que deux jeunes que Christophe Urios "qui vont prendre le relais". Le surpuissant Ian Kitwanga, aperçu à Montpellier, et Jean-Baptiste Lachaise, international des moins de 20 ans.

Et si ça ne suffit pas, le manageur a déjà annoncé qu’il ne s’interdira pas de recruter un joueur supplémentaire pour terminer la saison.