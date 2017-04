Top 14 - UBB : après Ibanez, Emile Ntamack également sur le départ

Après l'annonce du départ en fin de saison de Raphaël Ibanez, c'est son adjoint à l'Union Bordeaux-Bègles qui a décidé de quitter le club pour se rapprocher de Toulouse et de ses fils. Il aurait été libéré de sa dernière année de contrat.

L'information a été confirmée ce vendredi en conférence de presse par l'entraîneur Jacques Brunel. Emile Ntamack va quitter son poste d'entraîneur des lignes arrières de l'Union Bordeaux-Bègles. L'ancien international arrivé à l'été 2015 a négocié son départ avec le président Laurent Marti et en a ensuite informé les joueurs. "J’ai décidé de me rapprocher de mes fils à Toulouse, notamment le dernier qui a 14 ans, a expliqué Emile Ntamack à nos confrères de RMC. J’ai été là pour le grand quand il le fallait (Romain est l'un des grands espoirs français, déjà ouvreur de l’équipe de France des moins de 20 ans, ndlr). Maintenant, il est sur les rails. C’est normal aussi de donner les moyens au plus jeune (Théo) de vivre sa passion à fond. C'est le choix du sang, le choix du coeur".

Un staff à reconstruire

L'Union Bordeaux-Bègles va donc tourner une page. Le manager Raphaël Ibanez a déjà acté son départ il y a un mois. Depuis, celui qui est aussi consultant pour France Télévisions s'est mis en retrait du groupe professionnel. Cette fois, c'est l'entraîneur des lignes arrières qui va quitter le club. Bruce Reihana, l'entraîneur chargé des skills, a lui-aussi choisi une nouvelle destination, en l'occurence Bristol en Angleterre. Il va donc falloir reconstruire un staff, a priori autour de Jacques Brunel, promu depuis le retrait d'Ibanez à la tête de l'équipe. En attendant, il y a un championnat à terminer. L'UBB, actuellement 7ème du classement, joue un match délicat demain samedi (14h45) sur la pelouse de La Rochelle, le leader incontesté du Top 14.

"Un choix familial, difficile mais réfléchi" @EmileNtamack sur son départ de @UBBrugby en fin de saison #FBsport pic.twitter.com/WHQzyk9w3w — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) April 7, 2017

