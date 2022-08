Top 14 - UBB : du mieux et une victoire pour l'UBB face à Clermont (17-14)

Désireux de faire oublier leur sortie bayonnaise, les Bordelais attaquent fort. Ils monopolisent le ballon mais deux en avant de Lamothe et Lucu les empêchent d'aller derrière la ligne.

L'UBB s'installe dans le camp auvergnat et suite à une séquence au près, Lucu inscrit un premier essai logique (0-7, 18ème). L'ASM attend la demi-heure de jeu pour réagir enfin . Elle pousse l'Union à la faute, provoque l'expulsion temporaire de Cazeaux (33ème) mais en infériorité numérique, les Girondins résistent et défendent leur ligne.

Trois cartons jaunes côté girondin

A la pause, l'Union change 13 joueurs et frappe d'entrée sur un mouvement d'école conclu par Cros et transformé par Jalibert (0-14, 42ème). Vexée, l'ASM réagit et sur une percée de l'arrière Newsome, Raka réduit le score (7-14, 45ème).

Clermont, beaucoup plus agressif, insiste et obtient un essai de pénalité pour recoller (14-14, 49ème). L'UBB réagit sur le renvoi et Jalibert lui redonne l'avantage (14-17, 52ème).

Matthieu Jalibert a disputé la seconde période. © Radio France - Justine Hamon

Mais l'équipe girondine commet trop de fautes et Marais reçoit à son tour un carton jaune. Trois minutes plus tard, l'UBB se retrouve même à 13 avec le carton reçu par Douglas sur un ballon porté.

L'ASM n'en profite pas et laisse passer sa chance. L'Union, de nouveau à 15, rate deux grosses occasions d'essais en fin de match. Ainsi qu'une pénalité par Jalibert. Sans conséquence au final pour les joueurs de Christophe Urios qui se sont rassurés avant le grand défi qui les attend les 4 septembre face à Toulouse pour la 1ère journée de Top 14.