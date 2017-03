Top 14 - UBB : "Attention à préserver notre trésor" prévient Jacques Brunel

Il ne s'était pas encore exprimé depuis l'annonce lundi du départ de Raphaël Ibanez. Nouvel homme fort du projet sportif de l'Union Bordeaux-Bègles, Jacques Brunel livre son sentiment sur une semaine qui, au-delà de son cas personnel, marquera le rugby français.

France Bleu : les événements de la semaine donnent une image peu reluisante du rugby...

Jacques Brunel : Ce n'est pas très bon, c'est clair. On aurait préféré préserver notre sport de ce genre de vicissitudes. Malheureusement, on est une société avec beaucoup de valeurs qu'on essaie de préserver mais une société avec ses excès et ses défauts. Il faut faire très attention à préserver ce qui est notre trésor et à avoir des gens de belle qualité. C'est à tout le monde de faire attention à préserver les valeurs de notre sport et d'être intransigeants.

Comment avez-vous réagi à l'annonce lundi de la fusion des deux clubs parisiens ?

Abasourdi. Franchement je ne l'ai pas crû. Il y a le fond et la forme qui est incroyable. Je ne sais pas ce qui va se passer, ça me paraît assez inconcevable. Un club va disparaître, c'est un peu choquant. Et ça engendre des répercussions sur le championnat et notamment notre weekend par rapport à Bayonne.

Le même jour, Raphaël Ibanez a annoncé son départ de l'UBB en fin de saison...

Pour moi c'est une surprise puisque je suis venu dans le but de donner un coup de main à Raphaël et il se trouve qu'en cours de saison il arrête. C'est acté, c'est comme ça, il a fait ce choix là. Maintenant il faut qu'on avance, qu'on finisse le championnat de la meilleure des manières. On s'est adapté et préparé pour le match de Bayonne. Tout le monde est concerné, ce n'est pas moi personnellement. Tout le monde doit s'impliquer un peu plus dans la vie de l'équipe et son fonctionnement. Raphaël est toujours là, il est moins présent, c'est tout.

Est-ce que le possible repêchage de Bayonne en cas de fusion a changé votre préparation ?

Non, ça ne change rien. Il était important que l'on retrouve le goût de la victoire, on l'a retrouvé. Maintenant pour préserver une chance de se qualifier il faut qu'on batte Bayonne. L'histoire de la fusion leur donne plus de chances (ndlr : le 13ème pourrait être repêché) et va certainement leur donner une détermination supplémentaire. Mais pour nous ça ne change rien.

Jacques Brunel espère encore guider l'UBB vers la qualification. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB croit-elle encore à la qualification ?

Il reste six matches, c'est très ouvert, il peut se passer tellement de choses. Je suis persuadé que tout est possible. Ça va dépendre de nous, de ce que l'on va être capable de mettre sur le terrain. L'histoire de cette fin de saison, les joueurs l'écriront. Avec les ingrédients qu'ils y mettront. Dans un contexte difficile, on le sait, mais il n'y a rien d'impossible.

Vous avez pris les commandes de l'UBB. Est-ce que ce sera le cas aussi la saison prochaine ?

On n'en est pas là. On en est à un match contre Bayonne, que l'on veut préparer dans de bonnes conditions, qu'on va essayer de gagner. Et puis après on verra comment les choses évolueront.