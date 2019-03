Top 14 - UBB : au Racing 92 pour en savoir un peu plus

Après son succès face au Stade Français, l'Union Bordeaux-Bègles va défier ce dimanche (16h50) un autre adversaire direct dans la course à la qualification. Et devra rendre une copie plus propre que lors de ses derniers déplacements pour espérer quelque chose.

Les dernières notes de son carnet de voyage n'incite pas à l'optimisme. Pau, Clermont, Montpellier. 117 points dans les valises, quinze essais encaissés, deux expulsions. Impossible d'espérer quoi que ce soit.

Ce qui n'interdit pas à l'UBB de tenter à nouveau sa chance, sachant qu'un succès à l'extérieur semble indispensable pour voir les phases finales. "On est conscients de nos qualités et de nos défauts aussi, relativise Baptiste Serin, de retour après le Tournoi. Des fois, on est capable d'aller gagner à l'extérieur, des fois on se prend de belles roustes. Ça montre qu'on a beaucoup de travail encore à accomplir. Mais je n'en démords pas, on est capable de faire de belles choses."

Exister plus longtemps à l'extérieur

Comme à Perpignan, Sale ou Castres, ses références cette saison en déplacement. L'UBB débarque dans l'enceinte couverte du Racing 92, où elle n'a jamais mis les pieds, avec l'envie de bien faire et de s'appuyer sur la conquête et la défense qui ont donné satisfaction il y a une semaine face au Stade Français (26-12).

Nans Ducuing et l'UBB regardent toujours en direction des phases finales. © Radio France - Justine Hamon

Nans Ducuing : "C'était important de resserrer la vis." Copier

"On avait encaissé pas mal de points, reconnaît l'arrière Nans Ducuing, c'était important de resserrer la vis. Souvenez-vous qu'en début de saison on s'appuyait sur cette grosse défense. On l'a retravaillée, on est revenu à notre cadre. Ce n'est jamais parfait mais on sait qu'il faut qu'on s'appuie sur ça si on veut aller chercher des résultats. On a fait une bonne semaine de travail, j'espère que ça paiera dimanche."

Je pense qu'il vont vouloir faire une sorte de répétition générale avant leur quart de finale. A nous de nous y opposer et d'aller chercher, pourquoi pas, des points là-bas.

Face à elle, un Racing 92, placé à une longueur au classement, censé monter en régime à une semaine de son rendez-vous de Champions Cup face à Toulouse et capable, sur son synthétique, de proposer des entames de match dévastatrices. "Une grosse écurie avec des joueurs ultra talentueux qui peuvent faire la différence à tout moment, avertit Nans Ducuing. Je pense qu'il vont vouloir faire une sorte de répétition générale avant leur quart de finale. A nous de nous y opposer et d'aller chercher, pourquoi pas, des points là-bas."

L'Union monte donc à Paris passer un nouveau test de solidité. Ne pas prendre d'éclat d'entrée, coller au score et lancer son banc XXL. Voilà pour le tableau noir. A condition, bien sûr, d'être toujours dans le coup à l'heure de jeu.

Les compos

Racing 92 : Zebo - Dupichot, Klemenczak, Chavancy, Imhoff - Volavola (o) Machenaud (m) - Le Roux, Claassen, Chouzenoux - Bird, Ryan - Gomes Sa, Chat, Kakovin.

Remplaçants : Baubigny, Gogichashvili, Nakarawa, Palu, Iribaren, Gibert, Vakatawa, Tameifuna.

UBB : Ducuing - Buros, Radradra, Dubié, Tamanivalu - James (o) Lesgourgues (m) - Roumat, Gorgadze, Woki - Cazeaux, Douglas - Tabidze, Pelissié, Paiva.

Remplaçants : Maynadier, Ravai, Galarza, Diaby, Serin, Jalibert, Seuteni, Afatia.

