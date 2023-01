Top 14 – UBB : avec les internationaux à Castres

Des six internationaux envoyés en stage à Capbreton, il n’en manquera finalement que quatre sur la pelouse du stade Pierre-Fabre. Revenus mercredi soir, Louis Bielle-Biarrey et Thomas Jolmes ont effectué l’entraînement du capitaine ce vendredi et sont aptes pour le voyage dans le Tarn. Le premier sera titulaire à l’arrière, le second débutera sur le banc.

Après le revers face à Gloucester (17-26) synonyme d’élimination européenne, le staff a procédé à neuf changements.

Tameifuna et Willis seront là

La première ligne est entièrement renouvelée avec le trio Lekso Kaulashvili - Maxime Lamothe - Vadim Cobilas. Jandre Marais rentre en 2ème ligne aux côtés de Cyril Cazeaux. Bastien Vergnes-Taillefer portera le numéro 8, encadré par Mahamadou Diaby et Antoine Miquel.

Alors que Sipili Falatea est en équipe de France, le retour de Ben Tameifuna est une bonne nouvelle. © Radio France - Justine Hamon

L’Australien Zack Holmes , remis de sa commotion, débutera à l’ouverture et accompagnera Jules Gimbert. Derrière, une paire de centres expérimentée avec le duo Rémi Lamerat - Jean-Baptiste Dubié et le retour de Santiago Cordero sur l'aile.

L'UBB se remplume également sur le banc avec le retour de blessure de deux joueurs importants du pack, le pilier tongien Ben Tameifuna et le troisième ligne anglais Tom Willis.

La compo

Le XV de départ : Bielle-Biarrey - Cordero, Dubié, Lamerat, Tambwe - Holmes (o) Gimbert (m) - Diaby, Vergnes-Taillefer, Miquel - Marais, Cazeaux - Cobilas, Lamothe, Kaulashvili

Remplaçants : Maynadier, Poirot, Jolmes, Willis, Zabalza, Garcia, Vili, Tameifuna.

Castres-UBB, c'est un match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 16h30 avec Arnaud Carré et Julien de Jong.