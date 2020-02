Libérés par le XV de France, les deux internationaux de l'Union Bordeaux-Bègles seront ce samedi (20h45) du rendez-vous en Auvergne. Et pourraient même démarrer la rencontre.

Top 14 - UBB : avec Poirot et Woki à Clermont

Le pilier Jefferson Poirot et le troisième ligne Cameron Woki ne verront pas Cardiff mais Clermont ce samedi.

Rentrés forcément déçus de Marcoussis jeudi après-midi, Jefferson Poirot et Cameron Woki étaient ce vendredi matin au stade d'entraînement de Bègles pour la traditionnelle mise en place d'avant-match.

Le pilier gauche avait le sourire et c'est lui, en tant que capitaine, qui a parlé au groupe avant le début de la séance. En l'absence de Thierry Paiva, blessé pour plusieurs mois, il pourrait débuter à gauche de la première ligne au stade Michelin.

Je les ai eu longuement au téléphone mercredi et j'ai senti des gars bien dans leurs pompes — Christophe Urios

"C'est bien de l'avoir avec nous, avoue le deuxième ligne Jandre Marais, il a beaucoup d'expérience. Pour moi c'est le meilleur pilier gauche de notre championnat. Malheureusement l'équipe de France ne veut pas de lui mais nous on le veut vraiment. Là il est en famille et donc content d'être avec nous."

"Ça tombe au meilleur moment, reconnaît Christophe Urios. En plus de récupérer notre capitaine, on récupère à un poste où on était un peu fragile."

Un retour bienvenu, comme celui de Cameron Woki qui postule pour réintégrer la troisième ligne de l'UBB. "On est très heureux de les récupérer, poursuit le manageur, même si j'aurais préféré qu'ils jouent le Pays de Galles, franchement. C'est important que la chaleur et l'amitié du groupe fassent qu'"ils se sentent bien. Après c'est aussi à eux de montrer qu'ils ont leur place au dessus. Donc finalement, tout le monde a à y gagner. Je les ai eu longuement au téléphone mercredi et j'ai senti des gars bien dans leurs pompes."

Une troisième ligne qui récupère également un blessé de longue date, le Samoan Afa Amosa touché au genou lors de la dernière coupe du monde.