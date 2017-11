Top 14 - UBB : avec Poux, Goujon et les Barbarians face à Agen

Privée de huit internationaux, l'Union Bordeaux-Bègles pourra compter ce samedi (18h) face au promu sur les retours de Jean-Baptiste Poux et de Loann Goujon. Ceux qui ont joué face aux Barbarians seront également du derby.

Après le faux doublon, voilà le vrai. Pour accueillir le SUA au stade Chaban-Delmas, l'UBB sera privée de huit joueurs retenus sur le front international. Le pilier fidjien Peni Ravai, les cinq Tricolores (Taofifenua, Poirot, Maynadier, Serin, Ducuing) qui affronteront l'Afrique du Sud samedi et le duo Tauleigne - Lesgourgues qui a joué face aux All Blacks mardi.

Le plus préjudiciable, c'est l'absence de trois piliers gauche, ce qui a conduit le staff a rappeler le "vétéran" Jaen-Baptiste Poux pour épauler le jeune Thierry Paiva et "compléter" le poste. Concernant celui du demi de mêlée, les absences de Serin et Lesgourgues obligent les entraîneurs à faire confiance aux jeunes Gauthier Doubrère et Jules Gimbert.

Première pour Ed Fidow

Autre retour bienvenu, celui de Loann Goujon. Le troisième ligne s'était fracturé le nez fin octobre, ce qui l'avait sans doute privé de XV de France. Il figure dans le groupe des 28 communiqué ce jeudi.

Le jeune Matthieu Jalibert devrait débuter une nouvelle fois à l'ouverture. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB pourra également compter sur ceux qui ont joué, et plutôt bien sous le maillot des Barbarians face aux Maori All Blacks vendredi dernier. Adrien Pélissié, Mahamadou Diaby, Matthieu Jalibert et Jean-Baptiste Dubié ont été déclarés bons pour le service.

A noter enfin la première apparition dans le groupe du centre ou ailier samoan Ed Fidow qui a découvert le rugby français le weekend dernier avec les espoirs à Mont-de-Marsan.