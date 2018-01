L'UBB a un tas de bonnes raisons de rendre une copie de qualité. D'abord pour montrer que malgré le départ de Jacques Brunel, il faut toujours compter sur elle pour se mêler à la lutte à la qualification.

Nouveau costume, même philosophie

D'ailleurs, si le boss a changé, le cadre de travail, la méthode et la philosophie restent identiques, Rory Teague continuant de s'occuper des lignes arrières et du mouvement général. "Il y a eu des décisions prises mais nous les joueurs, on est resté focalisé sur le match de Lyon, assure le demi de mêlée Yann Lesgourgues. On a continué sur notre rythme habituel. Jacques n'est plus là mais ça suit son cours. C'est l'ADN de l'UBB et il ne faut pas la jeter, que ce soit Rory ou un autre. On sera toujours porté sur l'attaque."

Yann Lesgourgues et Matthieu Jalibert formeront la charnière de l'UBB face au LOU. © Radio France - Justine Hamon

Yann Lesgourgues : "Rory ou un autre, c'est l'ADN de l'UBB. Il ne faut pas la jeter." Copier

Et à en croire le principal intéressé, le nouveau costume ne va pas changer grand chose. "Jacques est parti, nous on continue le travail ensemble, assure Rory Teague. On discute toujours les options et les choix avec ceux qui sont autour de moi. Bien sûr, il y a eu un peu de doute quand au choix de Laurent (Marti) mais pas beaucoup de changements."

Rory Teague : "Pas beaucoup de changements cette semaine" Copier

Ensuite parce que l'Union reste sur un énième match raté à l'extérieur. Une défaite (22-12) et surtout un contenu qui tranche avec ce que l'équipe est capable de produire quand elle joue devant son public. "C'est ch..., avoue l'ancien Biarrot. A domicile on fait des matches de qualité et à l'extérieur, on s'écroule mentalement. Au Stade Français, on est passé à travers. Il faut vraiment travailler là-dessus parce que ça ne peut pas durer comme ça. Il va falloir passer un cap."

La fessée de Gerland

Enfin, parce que l'UBB n'a pas oublié sa soirée cauchemar du 16 septembre à Gerland où elle avait encaissé six essais et près de 50 points (49-14) à l'issue de sa pire sortie de la saison. "Bien sûr qu'on y pense, reconnaît le numéro 9, on est des compétiteurs et on avait passé 80 minutes assez dures. On les attend de pied ferme, on a envie de rectifier le tir." Ce qui pourrait permettre à l'Union de combler les quatre points d'écart qui la séparent de son adversaire.

Au match aller, le LOU de Lionel Beauxis n'avait fait qu'une bouchée de l'UBB de Jefferson Poirot. © Maxppp - Maxppp

Yann Lesgourgues : "On les attend de pied ferme" Copier

Face à un LOU qui a mis fin à une série de cinq revers de rang, Yann Lesgourgues retrouve une place de titulaire. C'est l'un des six changements opérés dans un XV de départ où Mahamadou Diaby et Fa'asiu Fuatai font leur retour. Changements aussi devant avec une première ligne toute neuve formée de Sébastien taofifenua, Clément Maynadier et Vadim Cobilas.

UBB / LOU, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr samedi à partir de 14h30.

Les compos :

UBB : Ducuing - Fuatai, Lonca, Rey, Connor - Jalibert (o) Lesgourgues (m) - Woki, Tauleigne, Diaby - Marais, Jones - Cobilas, Maynadier, Taofifenua.

Remplaçants : Poirot, Pélissié, Cazeaux, Aliouat, Roumat, Serin, Volavola, Clerc.

LOU : Buttin - Palisson, Belan, Regard, Armitage - Harris (o) Couilloud (m) - Gill, Halafihi, Puricelli - Oosthuizen, Lambey - Ric, Ivaldi, Menini.

Remplaçants : Lacombe, Buckle, Roodt, Tuifua, Michalak, Cretin, Beauxis, Clément.