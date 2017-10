Top 14 - UBB : Baptiste Serin invité de la Mêlée du lundi

Le numéro 9 de l'Union Bordeaux-Bègles et du XV de France sera ce lundi l'invité de l'émission rugby de France Bleu Gironde. Avec lui, on reviendra sur le succès remporté de haute lutte face à Toulon, sur un début de saison réussi et on évoquera la tournée des Bleus avec les All Blacks au menu.

Il revient en forme au bon moment. Après un début de saison délicat où il a dû digérer la lourde préparation imposée aux internationaux, Baptiste Serin a retrouvé ses jambes, son tonus et sa capacité à coller au ballon derrière un pack dominateur.

Samedi, le demi de mêlée et ses coéquipiers ont dû s'employer pour venir à bout du RCT (30-27) et décrocher un cinquième succès qui permet à l'UBB d'achever sur une note très satisfaisante le premier bloc de la saison.

Exempté des charges européennes en Challenge Cup, Baptiste Serin va pouvoir souffler avant de retrouver très probablement le XV de France à la fin du mois. Après une tournée décevante en Afrique du Sud, les Bleus sont attendus d'autant que le programme s'annonce copieux, marqué notamment par deux duels avec les champions du monde néo-zélandais.