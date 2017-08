Top 14 - UBB : Baptiste Serin veut "allier ambition et humilité"

Pendant que ses coéquipiers entamaient la dernière ligne droite avant la reprise du Top 14, le demi de mêlée représentait ce lundi l'UBB à la conférence de rentrée de la LNR. L'occasion d'évoquer le choc face à Clermont, le XV de France et le parcours des Bleues en coupe du monde. Entretien.

L'UBB veut-elle tourner la page d'une saison décevante achevée à la onzième place ?

Baptiste Serin : Oui elle a été décevante même si jusqu'à la dernière journée on peut encore se qualifier. On aurait aimé faire mieux. On a un nouveau staff, de nouvelles arrivées et un nouveau dispositif mis en place. On espère que ça permettra de faire mieux que la saison dernière et d'accrocher une place dans les six.

On s'est préparé pour gagner car c'est clairement l'objectif. Si tu commences à perdre le premier match à la maison, c'est compliqué après pour le rattraper. La victoire est donc impérative.

Vous affichez vos ambitions ou vous restez prudent ?

Je pense qu'on peut allier ambition et humilité. Il faut forcément faire mieux que la saison passée, garder l'ambition qu'on a depuis quelques années où on finit 7ème ou 8ème. Il faut faire mieux et se mêler à la lute pour les play-offs. C'est à nous sur le terrain de faire ce qu'il faut, de bien commencer déjà par le gros rendez-vous qui nous attend samedi. J'espère qu'on lancera de manière positive notre saison.

Baptiste Serin ne sera pas du match aller face à l'ASM. © Radio France - Justine Hamon

Clermont, c'est l'idéal pour juger de votre progression ?

On fait notre travail un peu à côté mais on essaie d'être présent aux séances vidéo, de discuter avec le groupe, d'analyser, de proposer des choses parce qu'on se mêle à la vie de groupe. Ça ne nous empêche pas de vivre des moments avec eux, d'échanger et de préparer Clermont même si on ne sera pas sur le terrain.

A titre individuel, comment vivez-vous cette préparation en marge, dans le cadre de la nouvelle convention concernant les internationaux ?

On le vit bien parce qu'on y était préparé. On fait notre travail un peu à côté mais on essaie d'être présent aux séances vidéo, de discuter avec le groupe, d'analyser ce que fait Clermont, de proposer des choses parce qu'on se mêle à la vie de groupe. Pour la préparation physique, on est un peu à côté parce qu'ils sont en plein dans le rugby en ce moment, contrairement à nous. Ça ne nous empêche pas de vivre des moments avec eux, d'échanger et de préparer Clermont même si on ne sera pas sur le terrain.

Baptiste Serin va encore jongler cette saison entre l'UBB et le XV de France. © Radio France - Justine Hamon

Vous avez l'impression que cette préparation individuelle va servir ?

Bien sûr. C'est une grosse avancée, on a la chance d'avoir six semaines de préparation, c'est un luxe. On va voir les tests qu'on va faire cette semaine (ndlr : du 23 au 25 août) en espérant qu'ils soient meilleurs que les premiers effectués en amont de la préparation. Ça voudra dire qu'on est sur une bonne dynamique. On va voir comment ça marche en espérant que tout le monde soit en forme avec son club pour, après, se retrouver en novembre et avoir de bons résultats. C'est ça l'objectif.

Quel regard vous portez sur le parcours des filles qui jouent demain une demi-finale de coupe du monde ?

Elles sont dans les quatre meilleures nations du monde. On essaie de leur apporter notre soutien par des petites vidéos pour qu'elles se sentent suivies parce que les matches, on les regarde et on est à fond derrière elle. J'espère de tout cœur qu'elles gagneront face aux Anglaises. Elles ont affiché un très beau visage sur les trois premiers matches et j'espère qu'elles iront au bout. Elles sont un peu dans l'ombre du rugby masculin, c'est dommage. C'est très bien qu'elles soient mises en avant et avec les prestations qu'elles nous montrent, elles méritent franchement d'être au premier plan.