Top 14 - UBB : Bastien Vergnes-Taillefer s'engage jusqu'en 2026

Le troisième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles Bastien Vergnes-Taillefer, sous-contrat jusqu'en 2024, prolonge de deux saisons supplémentaires, jusqu'en 2026.

Bastien Vergnes-Taillefer, 25 ans, a été formé à Colomiers. Il a rejoint l'UBB en 2021. Et en deux saisons, il a disputé 38 matches dont 25 comme titulaire. Cette saison, il a été appelé avec le XV de France. Lors d'une séance à Marcoussis, juste avant la réception du pays de Galles, à la mi-mars, il s'est blessé aux cervicales et n'a plus rejoué depuis.