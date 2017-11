Top 14 - UBB : battre Brive pour rester sur la bonne rive

Si elle veut rester en bonne compagnie dans ce championnat, l'Union Bordeaux-Bègles, sixième au classement, n'a pas le droit à l'erreur ce samedi (18h) face à des Brivistes qui ont déclaré l'état d'urgence.

Agen, Brive, Pau. L'UBB ne le crie pas sur les toits mais le triptyque pourrait lui permettre de s'installer. Après s'être débarrassée d'un voisin agenais plutôt collant et avant d'aller à Pau où elle a gagné ces deux dernières saisons, l'Union va tenter de décrocher un sixième succès de rang à domicile.

"Moi je ne calcule pas, assure le talonneur Adrien Pélissié, les coaches savent où on en est. Je regarde le classement mais tous les weekends on est dans les six, après on n'y est plus...L'important c'est de gagner les matches à la maison."

Adrien Pélissié sera une nouvelle fois titulaire au talonnage. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB, qui y a déjà franchi quelques écueils (Clermont, Montpellier, Toulon), ne veut pas se prendre les pieds dans le tapis alors que s'avance un adversaire, qui a certes sonné la révolte, mais qui n'a pas pris le moindre point en cinq déplacements et reste sur une production indigne à Pau (34-15). L'entraîneur des avants Didier Casadeï a d'ailleurs mis ses joueurs face à leurs responsabilités avant le voyage en Gironde et surtout la réception, capitale, d'Oyonnax le weekend suivant.

Si Brive a ses soucis, l'Union a aussi les siens. Car si le club a réussi à faire rentrer le pilier fidjien Peni Ravai, si Yann Lesgourgues va reprendre les commandes du jeu et si le tandem Jandre Marais - Matthieu Jalibert pourra tenir sa place, il manquera quand même dix-huit joueurs, soit plus d'un tiers de l'effectif.

De retour dans la ligne de trois-quarts, Lesgourgues et Naqalevu devront éviter de s'emmêler les pinceaux face à Brive. © Radio France - Justine Hamon

"C'est sûr que ce bloc est compliqué, reconnaît Adrien Pélissié. car on n'a pas nos internationaux (Taofifenua, Poirot, Serin, Maynadier, Tauleigne, Ducuing) qui sont nos meilleurs joueurs, on a quelques blessés (ndlr : Braid, Hickey, Spence, Schoeman, Domvo, Connor, Rey). On a un effectif réduit mais je pense qu'on a de très bons jeunes. C'est une période charnière. Il faut continuer à garder le même niveau d'exigence, ne pas faire une fixette sur les internationaux et sortir des belles prestations pour garder la même dynamique qu'en début de saison."

Échaudée par ce qui lui est arrivé la saison dernière, l'UBB a décidé de ne pas faire de plans sur la comète. Mais va plutôt tâcher, face à Brive, de garder son niveau d'intensité et d'efficacité pour ne pas laisser son adversaire revenir dans le match comme ça a été le cas face à Agen. Il sera temps, ensuite, de se pencher sur le déplacement au Hameau.

UBB - Brive, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et franceleu.fr ce samedi à partir de 17h45.

Les compos

UBB : Talebula - Fidow, Dubié, Naqalevu, Fuatai - Jalibert (o) Lesgourgues (m) - Goujon, Houston, Diaby - Marais, Jones - Cobilas, Pélissié, Ravai.

Remplaçants : Avei, Paiva, Aliouat, Woki, Roumat, Gimbert, Uberti, Poux.

Brive : Laranjeira - Lapeyre, Mignardi, Galala, Masilevu - Ugalde (o) Marques (m) - Luafutu, Herjean, Hirèche - Marais, Ledevedec - Johnston, Acquier, Leleimalefaga.

Remplaçants : Da Ros, Brugnaut, Snyman, Koyamaibole, Cazenave, Le Bourhis, Germain, Jourdain.

Le programme de la 11ème journée

Le classement du Top 14