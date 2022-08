Top 14 : l'UBB transparente à Bayonne (25-10)

Plus en jambes après un premier succès face à Colomiers, le promu basque entame mieux la rencontre dans un stade Jean Dauger à guichets fermés. Il confisque le ballon et inscrit un premier essai par Pourailly (11ème, 7-0). En l'absence de ses internationaux (Jolmès, Lucu, Jalibert, Moefana, Tameifuna, Petti, Cordero), l'Union subit, manque de rythme et d'agressivité et pour ne rien arranger sa conquête est hésitante (une pénalité sur mêlée fermée et six ballons perdus en touche lors des 40 premières minutes.)

Il faut attendre 33 minutes pour voir un lancement de jeu digne de ce nom. Bayonne se met à la faute et Holmes inscrit ses premiers points sous le maillot girondin (33ème, 7-3). C'est sur ce score que s'achève une première période hachée et décousue.

Avec douze changements à la pause, l'UBB affiche plus d'envie mais déplore trop de déchet technique dans les transmissions pour imposer un vrai tempo. Quand elle ne commet pas d'erreur grossière à l'image de cette passe ratée de Massé devant sa ligne qui offre à Leindekar un essai casquette (48ème, 12-3).

Christophe Urios et son staff ont du travail à quinze jours de la reprise du Top 14. © Maxppp - Maxppp

Cinq minutes plus tard, l'Aviron marque un troisième essai par Jacquelain. L'Union, vexée, tente de réagir. Et franchit enfin la ligne par Massé (79ème, 20-10). Mais le promu insiste et marque un nouvel essai après la sirène par Martocq (80ème, 2 -10

Les Bordelo-Béglais disputeront leur deuxième et dernier match de préparation vendredi prochain à Issoire face à Clermont.

Les équipes alignées

1ère période : Ducuing - Mori, Uberti, Vili, Tambwe - (o) Holmes (m) Gimbert - Diaby, Miquel, Lachaise - Cazeaux, Douglas - Vaotoa, Maynadier, Poirot.

2ème période : Buros - Bielle-Biarrey, Dubié, Lamerat, Massé - (o) Exshaw (m) Lesgourgues - Vergnes, Miquel, Coularis - Falatea, Lamothe, Kaulashvili.

Remplaçants : Dimcheff, Boniface, Marais, Mailulu, Garcia, Timu.