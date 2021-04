Top 14 - UBB : Beka Gorgadze vers la Section Paloise

En fin de contrat et non conservé par le club girondin, le troisième ligne international géorgien a annoncé ce lundi sur France Bleu Gironde qu'il devrait prendre la direction du Béarn.

Après trois saisons et 25 matches disputés sous le maillot girondin, Beka Gorgadze devrait porter celui de la Section Paloise à partir de l'été prochain.

Invité de 100% UBB ce lundi sur France Bleu Gironde, l'international géorgien aux 28 sélections, écarté des terrains depuis fin novembre, a confirmé que l'affaire était en bonne voie.

"Ce n'est pas fait mais je peux vous confirmer que ça avance bien avec la Section Paloise. Les équipes font gaffe par rapport aux blessures mais j'ai passé les examens médicaux donc j'espère que ça va se faire."

Beka Gorgadze avait aussi des touches à Bayonne, Castres et en Angleterre. © Radio France - Justine Hamon

Agé de 25 ans, Beka Gorgadze, passé par Mont-de-Marsan, se remet d'une rupture des ligaments croisés du genou contractée avec l'équipe nationale face à l'Irlande. "Le plus dur est fait, j'ai recommencé la course, il me reste deux mois pour être à 100% pour la saison prochaine."

Troisième ligne centre mais pouvant aussi évoluer au poste de flanker, le Géorgien est devenu depuis trois un titulaire indiscutable en sélection.