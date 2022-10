Top 14 - UBB : Bielle-Biarrey au pied levé

Drôle de semaine pour Louis Bielle-Biarrey. Un match avec les espoirs à Toulon dimanche dernier, 20h de bus dans le weekend avant de retrouver les pros mardi matin. Comme si de rien n'était.

"Il s'est entraîné comme un dingue, il a volé toute la semaine à l'entraînement, explique Christophe Urios, il a dominé tout le monde. Tant et si bien que quand on a annoncé l'équipe, on s'était déjà posé la question de le mettre."

Le choix se porte finalement sur Nans Ducuing, plus expérimenté. Mais jeudi soir, l'arrière a les adducteurs qui sifflent. Le boss annonce alors au gamin qu'il va débuter et enfiler le numéro 15, qu'il n'avait plus porté depuis le mois de mars et un match face à Clermont. Ce qu'il a fait presque sans sourciller.

C'est un gamin intelligent, il ne chiale pas, il travaille, il sait ce qu'il a besoin de travailler, il saisit les opportunités quand elles arrivent. C'est ça le haut niveau.

"A l'entraînement, j'ai l'habitude de jouer en 15 et à l'aile, explique l'ancien Grenoblois. J'arrive à basculer de l'un à l'autre assez facilement. Je suis plutôt arrière de base donc les repères, je les retrouve facilement."

Ciblé et arrosé par le Stade Français sous la pluie et face au vent, Louis Bielle-Biarrey commet un en avant sur une chandelle pour commencer. La suite est très propre. Avec de l'assurance, une belle longueur au pied et des cannes pour sauver une occasion sur un ballon d'essai face à Sekou Macalou.

Louis Bielle-Biarrey n'avait plus joué en 15 depuis mars et un match face à l'ASM. © AFP - Thierry Zoccolan

A seulement 19 ans, celui qui avait éclaté en janvier dernier en inscrivant un triplé en Champions Cup face aux Scarlets pour sa première titularisation, puis découvert la rude réalité du Top 14 avec des matches moins aboutis, est en train d'apprendre à vitesse grand V.

"Il avait manqué de réussite face à Toulouse et fait quelques erreurs (ndlr : il avait joué à l'aile), rappelle Christophe Urios. C'est un gamin intelligent, il ne chiale pas, il travaille, il sait ce qu'il a besoin de travailler, il saisit les opportunités quand elles arrivent. C'est ça le haut niveau."

"Un joueur assez incroyable, un vrai talent." Voilà ce que disait de lui son manageur la saison dernière. Le match de ce samedi n'a pas dû le faire changer d'avis.

