Top 14 - UBB : Bielle-Biarrey sur orbite

Louis Bielle-Biarrey n'a pas perdu son temps à Capbreton. Trois jours de stage ont suffi à montrer ce qu'il savait faire. Le jeune Girondin était la surprise de la liste des 42 pour le grand public. Pas pour son entraîneur, Frédéric Charrier.

"J'en avais parlé ici au club en disant, le petit Louis, en 2023, il n'en sera pas loin. Je crois que le staff de l'équipe de France était très satisfait de ses entraînements. Il s'est vite intégré, il pige vite. Après, entre avoir le potentiel et le réaliser... On verra ce que ça va donner."

Avec Bielle-Biarrey tout va vite. Sur le terrain et en dehors. Frédéric Charrier se souvient du gamin de 18 ans qui était arrivé de Grenoble à l'été 2021.

"On voit vite ceux qui arriveront à passer un cap, sauf accident, parce qu'ils sont câblés pour ça"

"Il s'entraînait avec les Crabos l'année d'avant, le gap est important. Quand il était venu, le deal était clair. Je lui ai dit qu'il allait s'entraînait toute la saison avec nous mais qu'il ne jouerait pas."

Les blessures l'ont propulsé sur le devant de la scène avec un triplé en coupe d'Europe pour sa première titularisation. La suite a été plus difficile. Car les résultats de l'équipe n'étaient pas bons et car il lui a fallu intégrer les exigences du rugby pro.

Louis Bielle-Biarrey s'échappe sous le regard d'un connaisseur, Rémi Lamerat. © Radio France - Justine Hamon

"C'est un joueur qui a du pied, poursuit le coach, qui a une formation de 10 aussi. Evidemment son superpouvoir c'est la vitesse. Il est très intelligent et très investi dans son développement. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup donc il faut l'accompagner pour arriver à franchir les paliers. Il est hyper pro. Comme il n'est pas con, il suit un cursus universitaire à côté (ndlr : un BUT en gestion des entreprises et des administrations). Il arrive à faire les deux. Tu n'a pas besoin de le pousser ou lui dire de faire les choses."

Depuis le début de saison (10 matches, 3 essais), le gamin, aussi chambreur qu'il est sérieux, a d'ailleurs pris de l'épaisseur et de l'assurance. Et il sait où il veut aller, assure son coéquipier Rémi Lamerat qui lui trouve même quelques similitudes avec Antoine Dupont et Damian Penaud qu'il a côtoyés au début de leur carrière, respectivement à Castres et Clermont.

"C'est compliqué parce qu'aujourd'hui Antoine et Damian ont pris une telle dimension...Je lui souhaite vraiment d'arriver à ce niveau là et je pense qu'il en a les capacités. J'ai un peu le même regard du gars qui est déjà là et qui voit arriver un petit jeune qui sait ce qu'il veut. Il y a beaucoup de jeunes talentueux dans les clubs et ça c'est génial. Mais on voit vite ceux qui arriveront à passer un cap, sauf accident, parce qu'ils sont câblés pour ça. On a très vite vu qu'il avait la tête sur les épaules et qu'il n'était pas là juste pour être avec les mecs qu'il avait en poster dans sa chambre."

Louis Bielle-Biarrey est rentré de stage des étoiles plein les yeux. Il va vite falloir les chasser pour replonger dans le Top 14 avec un nouveau statut à assumer.