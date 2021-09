Top 14 - UBB : Blair Connor célébré à Chaban-Delmas

Plus d'un an après sa retraite, l'emblématique ailier australien a eu ce samedi la sortie qu'il méritait. Les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles l'ont ovationné après la victoire face au Stade Français.

C'est un match où il se serait régalé. D'abord tendu et accroché puis ouvert aux vents d'un final explosif.

Au coup de sifflet final, Blair Connor est descendu des tribunes et a rejoint la pelouse au milieu de la haie d'honneur formée par ses coéquipiers.

Vous, moi et l'UBB, on a grandi ensemble

Dernier survivant de la montée en Top 14, l'ailier australien avait baissé le rideau à l'été 2020, dans l'anonymat ou presque, après dix saisons et 219 matches avec l'UBB au cours desquels il a inscrit 46 essais.

"Vous, moi et l'UBB, on a grandi ensemble. C'était un vrai honneur de vous représenter" explique Blair Connor, tongs aux pieds et le cheveu plus blond que jamais. Une accolade avec le président Laurent Marti avant un standing ovation du public et un dernier tour d'honneur.

Les supporters ne verront plus ses courses tranchantes et ses plaquages destructeurs. Mais ils devraient vite le recroiser dans les allées du stade Chaban-Delmas.