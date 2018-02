Fessée à Toulon, piquée au vif par son président et toujours handicapée par les absences, l'Union Bordeaux-Bègles est attendue ce dimanche (12h30) face à des Tarnais eux aussi remontés. Victoire obligatoire pour rester dans la course.

Après une claque et dix jours de vacances, l'UBB s'est remise au travail, sans ses internationaux, sans sa pépite Matthieu Jalibert blessée et avec dans un coin de la tête le message du président Laurent Marti qui s'était demandé publiquement après la déroute toulonnaise (36-12) si ses joueurs manquaient de caractère, de talent ou des deux.

Castres a une idée derrière la tête

Constat sévère mais réaliste d'après-match, façon aussi de mettre les joueurs face à leurs responsabilités alors que déboule une équipe castraise elle aussi revancharde après avoir pris une rouste à Agen et surtout avoir été piégée à domicile par le Racing (13-18). "On a fait en sorte que cette défaite ne laisse pas de traces, assure le manageur Christophe Urios. Mais ça doit nous faire réagir, vraiment. J'attends une grande réaction face à une équipe qui est difficile à manoeuvrer et qui n'a pas perdu chez elle, contrairement à nous. On a un grand rendez-vous."

Le patron du CO sait bien que, jusqu'ici à domicile, les Girondins ont toujours répondu présents quand ils se sont sentis vexés ou menacés. Il sait aussi qu'il y a un an quasiment jour pour jour, son équipe avait parfaitement su s'y prendre pour décrocher une victoire sans discussion à Chaban-Delmas.

L'UBB sur le ring

L'UBB a du répondant devant son public mais plus la saison avance et plus le faux pas domestique sera délicat à compenser. Le troisième ligne Mahamadou Diaby réfute pourtant l'idée d'un match à élimination. "J'ai pour habitude de dire qu'il ne faut rien lâcher. Castres est un match charnière, on va faire tout notre possible pour le gagner. Si on vient à le perdre, on ne va pas ranger nos affaires en attendant la saison prochaine. Il y a Montpellier la semaine d'après, ensuite on reçoit Toulouse. C'est un combat de dix rounds qui nous attend et il va falloir être bon sur tous les rounds."

Face à une équipe tarnaise rugueuse, solide sur les fondamentaux et qui ne lui réussit pas (quatre victoires en treize matches depuis 2011), l'Union, emmenée par le duo Baptiste Serin - Simon Hickey, va devoir se faire violence pour rester au contact. Sinon, elle risque de trouver le fin de championnat bien longue.

Les compos

UBB : Ducuing - Fuatai, Lonca, Rey, Connor - (o) Hickey (m) Serin - Goujon, Houston, Diaby - Marais, Jones - Cobilas, Dufour, Ravai.

Remplaçants : Lamothe, Taofifenua, Cazeaux, Woki, Frisby, Volavola, Naqalevu, Clerc

Castres : Dumora - Batlle, Combezou, Ebersohn, D.Smith - (o) Urdapilleta (m) Radosavljevic - Babillot, Tulou, Delaporte - Capo Ortega, Jacquet - Kotze, Rallier, Tichit.

Remplaçants : Jenneker, Stroe, Moreaux, Jelonch, Domenech, Caballero, Taumoepeau, Montès.

