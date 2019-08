Top 14 - UBB : "C'est la bonne année pour eux" assure Boudjellal

Bordeaux, France

Info ou intox d'avant-match ? La suite de la saison le dira mais elle s'annonce historique pour l'UBB estime l'homme fort du RCT qui voit le club girondin et son nouveau manageur être enfin au rendez-vous du printemps. Un manageur qu'il avait reconnu avoir sondé alors qu'il était encore sous contrat à Castres.

"Tout le monde sait ce que je pense de Urios, j'ai été je crois l'un des premiers il y a quelques années à dire que ce type était assez épatant. Il l'est toujours et il a des moyens qu'il n'a jamais eus. Tranquillement, Bordeaux travaille plutôt bien, recrute malin. Bordeaux est une plus grande ville que Toulon. Il y a des moyens beaucoup plus importants, un plus grand stade, plus de monde. Il est normal que Bordeaux aujourd'hui se donne un statut qui correspond plus au poids de la ville et avec un entraîneur qui est à mon avis la personne idoine pour réussir ce que Bordeaux n'a jamais réussi pour l'instant à savoir se qualifier dans les six. Je pense que c'est la bonne année pour eux. Ça ne fait plus que cinq places. Sachant qu'il y en a deux qui sont a priori acquises, ça n'en fait plus que trois."